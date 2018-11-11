ЦСКА – "Зенит": прогноз Гусева понравится Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором армейцы сегодня примут "Зенит" на "ВЭБ Арене" (19.00).

– Три последние встречи между ЦСКА и "Зенитом" закончились со счетом 0:0. Как считаете, тенденция получит продолжение? – вопрос Гусеву.

– Думаю, сегодня мы все-таки увидим голы – прежде всего, надеюсь, в ворота питерцев. Считаю, что обе команды будут играть в атаку – и ЦСКА, и "Зенит" сейчас в хорошей физической форме, отсиживаться в обороне никто не станет.

– Но хозяева недосчитаются травмированного Мариу Фернандеса…

– Это ключевая фигура в построениях армейцев. Помимо того, что Мариу – защитник, он еще и важен при действиях в атаке, – сказал Гусев. – Тем не менее, красно-синим не остается ничего другого, кроме как выходить и сражаться без него.

– Ваш прогноз?

– ЦСКА победит. Мне кажется, что армейцы должны добиться результата при поддержке трибун.

После 13-ти туров "Зенит" с 31 очком лидирует в премьер-лиге. ЦСКА идет пятым, набрав 20 очков. (Иван Торопцев)

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 11 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).