ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Базилевича

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока киевского "Динамо", а также главного тренера армейцев Олега Базилевича. Он скончался сегодня на 81-м году жизни.

- Сегодня ушел из жизни бывший главный тренер ЦСКА Олег Базилевич. Выражаем свои соболезнования, - сообщается в официальном Твиттере красно-синих.

Сегодня ушел из жизни бывший главный тренер #ЦСКА Олег Базилевич. Выражаем свои соболезнования pic.twitter.com/lPIwWQ9QVt – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 октября 2018 г.

Базилевич работал в ЦСКА с 1980 по 1982 год.

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