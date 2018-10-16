21:40 16 октября | Футбол — РПЛ

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Базилевича

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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока киевского "Динамо", а также главного тренера армейцев Олега Базилевича. Он скончался сегодня на 81-м году жизни. 

Сегодня ушел из жизни бывший главный тренер ЦСКА Олег Базилевич. Выражаем свои соболезнования, - сообщается в официальном Твиттере красно-синих. 

Базилевич работал в ЦСКА с 1980 по 1982 год. 

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