ЦСКА – "Спартак": прямая трансляция – в 19.00

В воскресенье, 23 сентября, продолжится 8-й тур чемпионата России по футболу. В этот день состоятся главный матч тура. Он пройдет в Москве, где встретятся ЦСКА и "Спартак". Дерби в этот раз пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени. Армейцы неудачно начали сезон, но сейчас набрали форму и с 12-ю очками занимают пятое место. Красно-белые, напротив, удачно стартовали, но сейчас попали в кризис, правда, они перед туром делили второе место с "Ростовом" с 14-ю баллами. Первым идет "Зенит".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Спартак".

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ЦСКА – "Спартак": трансляция