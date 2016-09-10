ЦСКА разгромил "Терек" в первом матче на своем стадионе

ЦСКА в первом матче на своем стадионе в игре 6-го тура премьер-лиги разгромил "Терек". Первый мяч на "Арене ЦСКА" забил Ласина Траоре, сделавший дубль. Третий гол первым же касанием на поле провел Карлуш Страндберг. Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Андрея Семенова на 59-й минуте.
Благодаря этой победе ЦСКА вышел на первое место в премьер-лиге.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
ЦСКА – "Терек" (Грозный) – 3:0 (2:0)
Голы: Траоре, 26 (1:0). Траоре, 38 (2:0). Страндберг, 76 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Ионов (Тошич, 68), Вернблум (А.Березуцкий, 86), Дзагоев, Еременко, Головин, Траоре (Страндберг, 76).
"Терек": Городов, Уциев, Родолфу, Брызгалов, Мохаммади, Роши (Митришев, 46), Кузяев, Семенов, Иванов (Пирис, 63), Грозав (Лебеденко, 46), Балай.
Предупреждения: Семенов, 45. Вернблум, 45.
Удаление: Семенов, 59 (срыв атаки).
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Колосков (Уфа), Богач (Люберцы).
10 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
"Арена ЦСКА". Открытие. Как это было //
Видео всех опасных моментов и трансляция матча
сабзеро
Вот вам и разница между свинским отребьем и фанатами ЦСКА. Когда мясные свою арену открывали, в комментах каждый второй болельщик ЦСКА с поздравлениями отписался, мол шикарный стадион. А тут в ответ одна грязь от свиноты. Ну, в общем, что и следовало ожидать.
23:59 10 сентября
Адекватный Зритель_
Док_---- Вот тебе и белофинн...
23:48 10 сентября
Док_
Адекватный Зритель_ Док_--------- Наш ответ завистливому злопыхату: "КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ! ЦСКА - ТЕРЕК 3:0!! ХА - ХА - ХА!!"(C) 23:21 ====================================================================================================== Ты - это ты))? А то я уже за..устал от клонов, подклонов и просто многониковых идиотов..))
23:25 10 сентября
Адекватный Зритель_
Док_--------- Наш ответ завистливому злопыхату: "КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ! ЦСКА - ТЕРЕК 3:0!! ХА - ХА - ХА!!"(C)
23:21 10 сентября
Valdemarson
Как бы там ни было, 3:0 всяко лучше унылых 1:1...
23:21 10 сентября
sergant89
КРАСНО-СИНИЙ самый сильный. Вперед ЦСКА!!!
23:19 10 сентября
Док_
Так-то один адекватный коммент - в 22:58!
23:17 10 сентября
Berkut-7
jpanin Начало удалось , так держать !!! 23:16 ---------------- Начало конца )
23:17 10 сентября
Berkut-7
Кому не лень на следующем матче , по лестнице когда подниматься будете подрисуйте Вагнеру усы , обновите стадион)
23:16 10 сентября
jpanin
Начало удалось , так держать !!!
23:16 10 сентября
Сутра Бодуныч
Слуцкий-не футбольный тренер.Страна то не футбольная.
23:15 10 сентября
Berkut-7
Святой92 Если ЦСКА Чемпион так убого играет по мнению многих.То прикиньте в какой заднице Ваши клубы))))) 23:10 ----------------------- Дык все видят что чемпион у нас убогий , от этого и страна нефутбольная)
23:13 10 сентября
Адекватный Зритель_
Вон, чувачок сам себя цитирует.))) Как классика.)))
23:13 10 сентября
Bred38
Реальный Чемпион России - Ростов...))) ЦСКА свое получит в лиге...
23:12 10 сентября
thunderclap
thunderclap Позор, арендованный негрол вошел в историю открытия стадиона клуба великих бомбардиров - Г. Федотова, А. Пономарева и многих других. Слава Гинеру и Слуцкому - Великим российским функционерам!
23:11 10 сентября
Berkut-7
Mark Krass Berkut-7, ты дядю Женю не учи деньги делать))Гинер всё купил. Потом Гинер всё продал.А потом опять всё купил, только дешевле...)) 23:04 --------------- Дядя женя теперь об стенку убьется чтобы лимит отменили и привезет вам всем целый параход Чидий Одиа и всяких Траоре, вот и будет торговать черным деревом вовсю )подешевле покупать будет и подороже продавать как с Жо в своей время или Думбия)
23:10 10 сентября
Святой92
Если ЦСКА Чемпион так убого играет по мнению многих.То прикиньте в какой заднице Ваши клубы)))))
23:10 10 сентября
simonoff
Как знатно тут и там полыхают сегодня пуканы у свиней и прочего отребья! Только ради этого, чтобы поглумиться над убогими, стоило сделать сегодня на новой арене то, что сделано ))
23:07 10 сентября
Thomas_Boy
Адекватный Зритель___________ Скорее всего идиот.
23:07 10 сентября
Berkut-7
Не забыли там Семака хоть нарисовать на стенке ? или Вагнер Лав это ваше все ?)
23:06 10 сентября
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy----- Интересно, он действительно идиот, или же тролль наивысочайшего, запредельного уровня? )))
23:05 10 сентября
вояка
Berkut-7 вояка Всё никак не могу уяснить - крыша - то на стадионе раздвижная? Поле закрывается или нет? так же не пойму - газон искусственный или как? И что там с подогревом ( и поля и зрительских мест? Толком нигде не прочтёшь. 22:53 ------------------ ДА это гараж с кривой крышей, че там читать , там вся суть в водокачке на углу в которой Гинер бабло отмывать будет 22:59 ----------------------------------------------------- Улыбнул коммент; насчёт прачечной понятно; наверно так и будет ....... но всё же ...... если по делу - как оно там?
23:05 10 сентября
Адекватный Зритель_
К гинерским и питерским решалам прибавились казанские.))) Вопреки - феерический, сказочный ДЛБ.)))
23:04 10 сентября
foreverCSKAforever
Справедливый(Ставрополь), твоих-то когда увидим хотя бы около ЛЧ?
23:04 10 сентября
Mark Krass
Berkut-7, ты дядю Женю не учи деньги делать))Гинер всё купил. Потом Гинер всё продал.А потом опять всё купил, только дешевле...))
23:04 10 сентября
Thomas_Boy
Вопреки ___________ Ну поплачь.
23:03 10 сентября
Mark Krass
Вопреки, успокоительного попей, нервишки подлечи, а то неврастеником станешь так после побед ЦСКА)) Тяжело пережить чужую радость неудачнику))
23:02 10 сентября
knecht alex
Топ клуб,играющий на открытии стадиона ЦСКА 5 букв, Челси не подходит.
23:00 10 сентября
Berkut-7
вояка Всё никак не могу уяснить - крыша - то на стадионе раздвижная? Поле закрывается или нет? так же не пойму - газон искусственный или как? И что там с подогревом ( и поля и зрительских мест? Толком нигде не прочтёшь. 22:53 ------------------ ДА это гараж с кривой крышей, че там читать , там вся суть в водокачке на углу в которой Гинер бабло отмывать будет
22:59 10 сентября
Вопреки
Грустно, уважаемые. Ну что... Терек получил обратку за подсуживание арбитра грозненцам и смешное удаление Гацкана в маттче с "Ростовом". Теперь сами получили неадекватный арбитраж в одну сторону и удаление за фол, аналогичный которым арбитр адм. ресурсников армейских вообще не наказывал... А ведь удалять в начале матча можно было сразу Дзагоева, а потом и Верблума. Вот такой у нас чемпионат... и этот безпредел происходит на глазах Мутко, главного болельщика ЦСКА Иванова... И все принимается как должное. Так судить будут всех на этой арене.. готовьтесь - если уж в Томске не постеснялись подарить гинеровским три очка, то что будет твориться в Москве ? И посмотрите кто в друзьях в гинеровской ложе - боссы Зенита и Рубина... Это вам ни о чем не говорит КАЗАНЦЫ, тролившие бывшего тренера, принесшего славу, некогда уважаемого клуба, в Европе и России ? А вы говорите - "..давайте играть в честный футбол.." (В.Мутко) ... А-У
22:58 10 сентября