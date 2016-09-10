ЦСКА разгромил "Терек" в первом матче на своем стадионе

Сегодня. Москва. ЦСКА – "Терек" – 3:0. 38-я минута. Ласина ТРАОРЕ сделал дубль в первом матче на "Арена ЦСКА". Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

ЦСКА в первом матче на своем стадионе в игре 6-го тура премьер-лиги разгромил "Терек". Первый мяч на "Арене ЦСКА" забил Ласина Траоре, сделавший дубль. Третий гол первым же касанием на поле провел Карлуш Страндберг. Гости доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Андрея Семенова на 59-й минуте.

Благодаря этой победе ЦСКА вышел на первое место в премьер-лиге.

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Премьер-лига

6-й тур

ЦСКА – "Терек" (Грозный) – 3:0 (2:0)

Голы: Траоре, 26 (1:0). Траоре, 38 (2:0). Страндберг, 76 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Ионов (Тошич, 68), Вернблум (А.Березуцкий, 86), Дзагоев, Еременко, Головин, Траоре (Страндберг, 76).

"Терек": Городов, Уциев, Родолфу, Брызгалов, Мохаммади, Роши (Митришев, 46), Кузяев, Семенов, Иванов (Пирис, 63), Грозав (Лебеденко, 46), Балай.

Предупреждения: Семенов, 45. Вернблум, 45.

Удаление: Семенов, 59 (срыв атаки).

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Колосков (Уфа), Богач (Люберцы).

10 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

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