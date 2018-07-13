Чико Флорес: "Счастлив, что перешел в "Рубин"

Защитник "Рубина" Чико Флорес, перешедший в казанский клуб в конце июня, рассказал о своих впечатлениях на сборе в Австрии. По его словам, он старается адаптироваться к игре команды.

– Я присоединился к команде недавно и чувствую себя очень счастливым, так как в клубе приняли меня очень тепло как тренерский штаб, так и мои товарищи по команде, – приводит слова Флореса пресс-служба "Рубина". – Сейчас я стараюсь адаптироваться как можно скорее к той модели игры, которую хочет видеть главный тренер.

Конечно, я стараюсь учить русский, хотя это сложный язык, но думаю, что все получится со временем. Еще раз повторюсь, что я очень доволен и счастлив, что перешел в казанский "Рубин". Хочу достигнуть максимальных целей с командой.