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Чалов отобрал клубный рекорд у учителя

1 сентября. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Федор ЧАЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
1 сентября. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Федор ЧАЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в домашнем матче 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0) оформил второй в карьере хет-трик на высшем уровне.

В день игры со "шмелями" форварду, весной огорчившему тремя голами тульский "Арсенал", исполнилось 20 лет и 144 дня.

Только одному футболисту удавалось оформить два хет-трика в высшем российском дивизионе быстрее. Спартаковец Владимир Бесчастных трижды огорчил тольяттинскую "Ладу" через 16 дней после 20-летия.

Футболисты, оформившие два хет-трика в чемпионате России до 23 лет

Игрок

Дата рождения

Хет-трики

Возраст 2-го хет-трика

Владимир БЕСЧАСТНЫХ

01.04.1974

Кр.Советов – СПАРТАК – 1:3, Лада -СПАРТАК – 1:5

20 лет 16 дней

Федор ЧАЛОВ

10.04.1998

ЦСКА – Арсенал – 6:0, ЦСКА – Урал – 4:0

20 лет 144 дня

Александр КЕРЖАКОВ

27.11.1982

Уралан – ЗЕНИТ – 3:3, ЗЕНИТ – Уралан – 5:1

20 лет 270 дней

Александр ГРИШИН

18.11.1971

ЦСКА – Асмарал – 4:1, Асмарал – ЦСКА – 2:5

20 лет 334 дня

Игорь СИМУТЕНКОВ

03.04.1973

ДИНАМО – Уралмаш – 6:0, ДИНАМО – Динамо-Газовик – 5:2

21 год 37 дней

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

26.09.1976

АЛАНИЯ – Кр.Советов – 5:0, АЛАНИЯ – Черноморец – 3:1

21 год 359 дней

Александр ШИРКО

24.11.1976

СПАРТАК – Тюмень – 7:0, СПАРТАК – Локомотив НН – 3:1

23 года 276 дней

Вели КАСУМОВ

04.10.1968

ДИНАМО – Асмарал – 6:1, ДИНАМО – Уралмаш – 6:2

23 года 281 день

ВЕЛЛИТОН

22.10.1986

Спартак Нч – СПАРТАК – 2:4, Локомотив – СПАРТАК – 2:3

23 года 297 дней

Сейду ДУМБЬЯ

31.12.1987

Анжи – ЦСКА –3:5, ЦСКА – Спартак Нч – 4:0

23 года 302 дня

Андрей АРШАВИН

29.05.1981

Сатурн – ЗЕНИТ – 1:3, ЗЕНИТ – Терек – 5:1

23 года 309 дней

ВАГНЕР ЛАВ

11.06.1984

Луч-Энергия – ЦСКА – 0:4, Спартак – ЦСКА – 1:5

24 года 31 день

Александр БУХАРОВ

12.03.1985

Химки – РУБИН – 2:3, РУБИН – Терек – 4:0

24 года 157 дней

Саломон РОНДОН

16.09.1989

Урал – РУБИН – 0:3, ЗЕНИТ – Рубин – 6:2

24 года 202 дня

Любопытно, что клубный рекорд Чалов отобрал у Александра Гришина, долгое время тренировавшего его в молодежной команде ЦСКА.

В 1992 году Гришин также в 20 лет сделал два хет-трика в ворота "Асмарала". Автор самого молодого армейского хет-трика (а заодно и покера) – Жо, который четырежды огорчил "Шинник" через шесть дней после 19-летия.

Самые молодые хет-трики игроков ЦСКА

Дата

Игрок

Матч

Возраст

26.03.2006

ЖО

Шинник (д) – 5:1

19 лет 6 дней

06.05.2018

Федор ЧАЛОВ

Арсенал (д) – 6:0

20 лет 26 дней

01.09.2018

Федор ЧАЛОВ

Урал (д) – 4:0

20 лет 144 дня

30.08.1992

Александр ГРИШИН

Асмарал (д) – 4:1

20 лет 286 дней

17.10.1992

Александр ГРИШИН

Асмарал (г) – 5:2

20 лет 334 дня

04.05.1995

Владимир ЛЕБЕДЬ

Ростсельмаш (д) – 4:0

21 год 257 дней

18.11.2006

ВАГНЕР ЛАВ

Луч-Энергия (г) – 4:0

22 года 160 дней

15.05.1999

Сергей СЕМАК

Черноморец (д) – 5:2

23 года 78 дней

28.09.2002

Денис ПОПОВ

Сокол (д) – 3:0

23 года 236 дней

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ЦСКА - Урал

 

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