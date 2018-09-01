Чалов отобрал клубный рекорд у учителя

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в домашнем матче 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0) оформил второй в карьере хет-трик на высшем уровне.

В день игры со "шмелями" форварду, весной огорчившему тремя голами тульский "Арсенал", исполнилось 20 лет и 144 дня.

Только одному футболисту удавалось оформить два хет-трика в высшем российском дивизионе быстрее. Спартаковец Владимир Бесчастных трижды огорчил тольяттинскую "Ладу" через 16 дней после 20-летия.

Футболисты, оформившие два хет-трика в чемпионате России до 23 лет

Игрок Дата рождения Хет-трики Возраст 2-го хет-трика Владимир БЕСЧАСТНЫХ 01.04.1974 Кр.Советов – СПАРТАК – 1:3, Лада -СПАРТАК – 1:5 20 лет 16 дней Федор ЧАЛОВ 10.04.1998 ЦСКА – Арсенал – 6:0, ЦСКА – Урал – 4:0 20 лет 144 дня Александр КЕРЖАКОВ 27.11.1982 Уралан – ЗЕНИТ – 3:3, ЗЕНИТ – Уралан – 5:1 20 лет 270 дней Александр ГРИШИН 18.11.1971 ЦСКА – Асмарал – 4:1, Асмарал – ЦСКА – 2:5 20 лет 334 дня Игорь СИМУТЕНКОВ 03.04.1973 ДИНАМО – Уралмаш – 6:0, ДИНАМО – Динамо-Газовик – 5:2 21 год 37 дней Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ 26.09.1976 АЛАНИЯ – Кр.Советов – 5:0, АЛАНИЯ – Черноморец – 3:1 21 год 359 дней Александр ШИРКО 24.11.1976 СПАРТАК – Тюмень – 7:0, СПАРТАК – Локомотив НН – 3:1 23 года 276 дней Вели КАСУМОВ 04.10.1968 ДИНАМО – Асмарал – 6:1, ДИНАМО – Уралмаш – 6:2 23 года 281 день ВЕЛЛИТОН 22.10.1986 Спартак Нч – СПАРТАК – 2:4, Локомотив – СПАРТАК – 2:3 23 года 297 дней Сейду ДУМБЬЯ 31.12.1987 Анжи – ЦСКА –3:5, ЦСКА – Спартак Нч – 4:0 23 года 302 дня Андрей АРШАВИН 29.05.1981 Сатурн – ЗЕНИТ – 1:3, ЗЕНИТ – Терек – 5:1 23 года 309 дней ВАГНЕР ЛАВ 11.06.1984 Луч-Энергия – ЦСКА – 0:4, Спартак – ЦСКА – 1:5 24 года 31 день Александр БУХАРОВ 12.03.1985 Химки – РУБИН – 2:3, РУБИН – Терек – 4:0 24 года 157 дней Саломон РОНДОН 16.09.1989 Урал – РУБИН – 0:3, ЗЕНИТ – Рубин – 6:2 24 года 202 дня

Любопытно, что клубный рекорд Чалов отобрал у Александра Гришина, долгое время тренировавшего его в молодежной команде ЦСКА.

В 1992 году Гришин также в 20 лет сделал два хет-трика в ворота "Асмарала". Автор самого молодого армейского хет-трика (а заодно и покера) – Жо, который четырежды огорчил "Шинник" через шесть дней после 19-летия.

Самые молодые хет-трики игроков ЦСКА

Дата Игрок Матч Возраст 26.03.2006 ЖО Шинник (д) – 5:1 19 лет 6 дней 06.05.2018 Федор ЧАЛОВ Арсенал (д) – 6:0 20 лет 26 дней 01.09.2018 Федор ЧАЛОВ Урал (д) – 4:0 20 лет 144 дня 30.08.1992 Александр ГРИШИН Асмарал (д) – 4:1 20 лет 286 дней 17.10.1992 Александр ГРИШИН Асмарал (г) – 5:2 20 лет 334 дня 04.05.1995 Владимир ЛЕБЕДЬ Ростсельмаш (д) – 4:0 21 год 257 дней 18.11.2006 ВАГНЕР ЛАВ Луч-Энергия (г) – 4:0 22 года 160 дней 15.05.1999 Сергей СЕМАК Черноморец (д) – 5:2 23 года 78 дней 28.09.2002 Денис ПОПОВ Сокол (д) – 3:0 23 года 236 дней

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