Чалов отобрал клубный рекорд у учителя

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в домашнем матче 6-го тура РПЛ против "Урала" (4:0) оформил второй в карьере хет-трик на высшем уровне.
В день игры со "шмелями" форварду, весной огорчившему тремя голами тульский "Арсенал", исполнилось 20 лет и 144 дня.
Только одному футболисту удавалось оформить два хет-трика в высшем российском дивизионе быстрее. Спартаковец Владимир Бесчастных трижды огорчил тольяттинскую "Ладу" через 16 дней после 20-летия.
Футболисты, оформившие два хет-трика в чемпионате России до 23 лет
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Хет-трики
|
Возраст 2-го хет-трика
|
Владимир БЕСЧАСТНЫХ
|
01.04.1974
|
Кр.Советов – СПАРТАК – 1:3, Лада -СПАРТАК – 1:5
|
20 лет 16 дней
|
Федор ЧАЛОВ
|
10.04.1998
|
ЦСКА – Арсенал – 6:0, ЦСКА – Урал – 4:0
|
20 лет 144 дня
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
27.11.1982
|
Уралан – ЗЕНИТ – 3:3, ЗЕНИТ – Уралан – 5:1
|
20 лет 270 дней
|
Александр ГРИШИН
|
18.11.1971
|
ЦСКА – Асмарал – 4:1, Асмарал – ЦСКА – 2:5
|
20 лет 334 дня
|
Игорь СИМУТЕНКОВ
|
03.04.1973
|
ДИНАМО – Уралмаш – 6:0, ДИНАМО – Динамо-Газовик – 5:2
|
21 год 37 дней
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
26.09.1976
|
АЛАНИЯ – Кр.Советов – 5:0, АЛАНИЯ – Черноморец – 3:1
|
21 год 359 дней
|
Александр ШИРКО
|
24.11.1976
|
СПАРТАК – Тюмень – 7:0, СПАРТАК – Локомотив НН – 3:1
|
23 года 276 дней
|
Вели КАСУМОВ
|
04.10.1968
|
ДИНАМО – Асмарал – 6:1, ДИНАМО – Уралмаш – 6:2
|
23 года 281 день
|
ВЕЛЛИТОН
|
22.10.1986
|
Спартак Нч – СПАРТАК – 2:4, Локомотив – СПАРТАК – 2:3
|
23 года 297 дней
|
Сейду ДУМБЬЯ
|
31.12.1987
|
Анжи – ЦСКА –3:5, ЦСКА – Спартак Нч – 4:0
|
23 года 302 дня
|
Андрей АРШАВИН
|
29.05.1981
|
Сатурн – ЗЕНИТ – 1:3, ЗЕНИТ – Терек – 5:1
|
23 года 309 дней
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
11.06.1984
|
Луч-Энергия – ЦСКА – 0:4, Спартак – ЦСКА – 1:5
|
24 года 31 день
|
Александр БУХАРОВ
|
12.03.1985
|
Химки – РУБИН – 2:3, РУБИН – Терек – 4:0
|
24 года 157 дней
|
Саломон РОНДОН
|
16.09.1989
|
Урал – РУБИН – 0:3, ЗЕНИТ – Рубин – 6:2
|
24 года 202 дня
Любопытно, что клубный рекорд Чалов отобрал у Александра Гришина, долгое время тренировавшего его в молодежной команде ЦСКА.
В 1992 году Гришин также в 20 лет сделал два хет-трика в ворота "Асмарала". Автор самого молодого армейского хет-трика (а заодно и покера) – Жо, который четырежды огорчил "Шинник" через шесть дней после 19-летия.
Самые молодые хет-трики игроков ЦСКА
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Возраст
|
26.03.2006
|
ЖО
|
Шинник (д) – 5:1
|
19 лет 6 дней
|
06.05.2018
|
Федор ЧАЛОВ
|
Арсенал (д) – 6:0
|
20 лет 26 дней
|
01.09.2018
|
Федор ЧАЛОВ
|
Урал (д) – 4:0
|
20 лет 144 дня
|
30.08.1992
|
Александр ГРИШИН
|
Асмарал (д) – 4:1
|
20 лет 286 дней
|
17.10.1992
|
Александр ГРИШИН
|
Асмарал (г) – 5:2
|
20 лет 334 дня
|
04.05.1995
|
Владимир ЛЕБЕДЬ
|
Ростсельмаш (д) – 4:0
|
21 год 257 дней
|
18.11.2006
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
Луч-Энергия (г) – 4:0
|
22 года 160 дней
|
15.05.1999
|
Сергей СЕМАК
|
Черноморец (д) – 5:2
|
23 года 78 дней
|
28.09.2002
|
Денис ПОПОВ
|
Сокол (д) – 3:0
|
23 года 236 дней
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