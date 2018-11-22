20:09 | Футбол — РПЛ

Бурлак назвал самых опасных игроков "Спартака"

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Защитник "Крыльев Советов"  Тарас Бурлак перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что основная угроза будет исходить от нападающих красно-белых Луиза Адриану и Зе Луиша.

Помимо Промеса в "Спартаке" хватает много сильных игроков, - сказал Бурлак в интервью клубной пресс-службе. - Тот же Рома Зобнин проводит очень хороший год. В линии атаки есть техничные Луиз Адриану и Зе Луиш, которые к тому же здорово играют головой. Думаю, от них и будет идти основная угроза.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. "Спартак" с 19 баллами располагается 9-й строчке.

Спартак - Крылья Советов

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