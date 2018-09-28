Бранислав Иванович: "Ничто не сравнится с Лигой чемпионов, это скажет любой игрок"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, что считает Лигу чемпионов самым важным трофеем для каждого футболиста. Также он отметил, что у него по-прежнему много мотивации для побед с сине-бело-голубыми.

- За свою клубную карьеру вы выиграли всё, что можно, включая оба еврокубка. Но победный финал Лиги чемпионов вы пропустили из-за дисквалификации, а в финале Лиги Европы забили победный мяч в компенсированное время. Какой из этих трофеев для вас наиболее важен?

- Лига чемпионов. С ней ничего не сравнится - это вам скажет любой игрок. Если вы хотите спросить, достаточно ли у меня теперь мотивации побеждать с "Зенитом", я скажу, что ее очень много. Она есть всегда вне зависимости от того, сколько тебе лет и каких успехов ты добивался в прошлом. Игроки, у которых нет мотивации, они и в 20 лет такие.

- Вы работали со многими выдающимися тренерами - Моуринью, Анчелотти, Конте, Хиддинком, Виллаш-Боашем… А можете выделить кого-то одного, повлиявшего на вас как на игрока в наибольшей степени?

- Это очень тяжело. Мне действительно удалось поработать со многими тренерами топ-уровня. Первый шанс в "Челси" мне предоставил Гус Хиддинк, Карло Анчелотти развил меня как игрока. Потом я многому научился у других прекрасных специалистов.



- Бывали случаи, когда вы были недовольны своим звездным тренером?

- У каждого тренера свой подход, игрокам приходится к его требованиям адаптироваться. Разумеется, в моей карьере возникали ситуации, когда меня что-то не устраивало. В таких случаях необходимо проявлять себя еще лучше на каждой тренировке, чтобы тренер понял, что ошибся.



- Сами вы еще о тренерской карьере не задумывались?

- Не так давно на тренировке мне предложили выбрать свою команду. Я это сделал, и она не набрала ни одного очка. Это говорит о том, что на данный момент я не готов быть тренером. Ха-ха. Но вообще в будущем я вижу себя в футболе. Где и кем – еще непонятно.