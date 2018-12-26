Боккетти нет в списке "на выход" из "Спартака"?

По данным обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера, в числе игроков, которым по решению совета директоров "Спартака" придется искать себе новый клуб, нет 32-летнего центрального защитника Сальваторе Боккетти. Это связано с тем, что его коллеге по амплуа Самюэлю Жиго лишь предстоит вернуться в общую группу после разрыва "крестов", и, если этот процесс по тем или иным причинам затянется, то в отсутствие Боккетти у "Спартака" останутся лишь два более или менее опытных центральных защитника – Георгий Джикия и Илья Кутепов.

Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года (при этом часть сезона-2014/15 провел в аренде в "Милане"). В сезоне-2018/19 сыграл в 17 матчах.