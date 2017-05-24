Бердыев – первый кандидат в "Рубин" в случае расставания с Грасией. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев – первый кандидат в "Рубин" в случае расставания с Грасией

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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По информации "СЭ", судьба главного тренера "Рубина" Хави Грасии решится 27 мая. В этот день состоится попечительский совет клуба. При испанском специалисте казанцы заняли 9-е место и не попали в еврокубки.

По нашим данным, в случае увольнения Грасии, "Рубин" может обратиться к кандидатуре Курбана Бердыева. Тот может покинуть "Ростов" из-за серьезных финансовых проблем клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джин_SM(v3)

Levbereg///Так а сколько долгов было перед началом добычи?

16:37

Levbereg

ЗА сезон добыли 20 млн евро и финансовые проблемы... Как такое может быть всем понятно?

16:32