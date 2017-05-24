Бердыев – первый кандидат в "Рубин" в случае расставания с Грасией

По информации "СЭ", судьба главного тренера "Рубина" Хави Грасии решится 27 мая. В этот день состоится попечительский совет клуба. При испанском специалисте казанцы заняли 9-е место и не попали в еврокубки.
По нашим данным, в случае увольнения Грасии, "Рубин" может обратиться к кандидатуре Курбана Бердыева. Тот может покинуть "Ростов" из-за серьезных финансовых проблем клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Джин_SM(v3)
Levbereg///Так а сколько долгов было перед началом добычи?
16:37
Levbereg
ЗА сезон добыли 20 млн евро и финансовые проблемы... Как такое может быть всем понятно?
16:32