Азмун - главный герой 1-го тура чемпионата России по версии ФИФА

ФИФА на русскоязычной версии сайта подвела итоги 1-го тура чемпионата России. Портал представил пятерку самых ярких футболистов премьер-лиги, выступавших этим летом на чемпионате мира-2018.

Первое место в рейтинге занял форвард "Рубина" Сердар Азмун, оформивший дубль в ворота "Краснодара" (2:1). Летом нападающий казанцев выступал в России в составе сборной Ирана, но после турнира объявил о завершении международной карьеры.

Вторым стал полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. На счету игрока сборной России гол и голевая передача в выездной встрече с "Енисеем" (2:0). Тройку лучших замкнул партнер Кузяева по клубу и сборной Артем Дзюба, ставший автором победного гола в ворота красноярцев.

На четвертой позиции расположился форвард "Ростова" и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон. Его удар принес дончанам победу над "Ахматом" (1:0).

Топ-5 игроков по версии ФИФА замкнул нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов. В игре с "Рубином" он не только забил единственный гол своей команды, но и "допустил ошибку, подарив мяч Азмуну в эпизоде со вторым голом иранца".

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