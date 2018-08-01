Азмун - главный герой 1-го тура чемпионата России по версии ФИФА

ФИФА на русскоязычной версии сайта подвела итоги 1-го тура чемпионата России. Портал представил пятерку самых ярких футболистов премьер-лиги, выступавших этим летом на чемпионате мира-2018.
Первое место в рейтинге занял форвард "Рубина" Сердар Азмун, оформивший дубль в ворота "Краснодара" (2:1). Летом нападающий казанцев выступал в России в составе сборной Ирана, но после турнира объявил о завершении международной карьеры.
Вторым стал полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. На счету игрока сборной России гол и голевая передача в выездной встрече с "Енисеем" (2:0). Тройку лучших замкнул партнер Кузяева по клубу и сборной Артем Дзюба, ставший автором победного гола в ворота красноярцев.
На четвертой позиции расположился форвард "Ростова" и сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон. Его удар принес дончанам победу над "Ахматом" (1:0).
Топ-5 игроков по версии ФИФА замкнул нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов. В игре с "Рубином" он не только забил единственный гол своей команды, но и "допустил ошибку, подарив мяч Азмуну в эпизоде со вторым голом иранца".
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https://ru.fifa.com/worldcup/news/%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%
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