Артем Милевский: "Не могу дождаться матча с "Локомотивом"

Нападающий "Тосно" Артем Милевский в своем "Инстаграме" заявил, что с нетерпением ждет матча 1/4 финала Кубка России против "Локомотива". Встреча состоится 1 марта в Москве. 32-летний нападающий в текущем сезоне ФНЛ провел 8 матчей, в которых голов не забил. Милевский играл под руководством Юрия Семина в киевском "Динамо".

"Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в "Динамо" в мои годы, браво, Палыч. "Локомотив" – "Тосно" 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы", – написал Милевский.