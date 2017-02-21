12:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артем Милевский: "Не могу дождаться матча с "Локомотивом"

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Нападающий "Тосно" Артем Милевский в своем "Инстаграме" заявил, что с нетерпением ждет матча 1/4 финала Кубка России против "Локомотива". Встреча состоится 1 марта в Москве. 32-летний нападающий в текущем сезоне ФНЛ провел 8 матчей, в которых голов не забил. Милевский играл под руководством Юрия Семина в киевском "Динамо".

"Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в "Динамо" в мои годы, браво, Палыч. "Локомотив" – "Тосно" 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы", – написал Милевский.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Что такое wip ?

13:34

Москвич1985

а я подумал, "точим вилы"

13:09

drony4

может "точим шипы"??

13:05

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