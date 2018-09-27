Ари: "Жоаузинью против своей бывшей команды сыграет еще сильнее"

Форвард "Краснодара" Ари - о матче с "Динамо" в девятом туре чемпионата России.

- Я ожидаю тяжелого матча с "Динамо". Жду, что Жоаузинью, который сейчас здорово смотрится в составе динамовцев, против своего бывшего клуба сыграет еще сильнее. Но мы будем играть дома, и хотим порадовать болельщиков, которые волею календаря месяц были без футбола. Хотя прекрасно понимаю, что игра будет непростой, и для достижения победы придется выложиться по полной.

Матч "Краснодар" - "Динамо" состоится 30 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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