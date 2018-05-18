Анюков сыграл в футбол с осужденными колонии

С осужденными исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) встретился защитник "Зенита" Александр Анюков, информирует 29.fsin.su.

Футболист провел беседу с отбывающими наказание и ответил на интересующие вопросы. Самый главный касался предстоящего чемпионата мира, который совсем скоро начнется в России. Осужденные обсудили с футболистом, каких результатов достигнет сборная. От громких высказываний Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление, и что из группы команда должна выйти.

Также Анюков провел мастер-класс и в завершении встречи сыграл с командами осужденных ИК-4. Чтобы никому не было обидно, известный футболист вышел на поле в первом тайме с одной командой, в следующем – с другой. Встреча завершилась с равным счетом.