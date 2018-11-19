Антон Шунин: "На меня выходил клуб из MLS, но "Динамо" в приоритете"

Голкипер сборной России и "Динамо" Антон Шунин заявил, что пока нет новостей по его новому контракту с московским клубом. Текущее соглашение с бело-голубыми истекает летом 2019 года.

– Пока нет новостей по новому контракту, – приводит слова Шунина "Известия". – Надеюсь, что в ближайшее время произойдут какие-то сдвиги. Ну, если "Динамо" не предложит мне контракт, тогда придется искать другое место работы.

– А от других команд уже есть какие-то предложения?

– Не знаю, можно ли сейчас об этом говорить, но, да, одно предложение уже было, – признался Шунин. – На моих представителей выходил клуб из Америки, из MLS. Но, конечно, "Динамо" для меня приоритет. Я всю жизнь провел в этом клубе, хочу и дальше за него выступать.

В текущем сезоне Шунин сыграл в 14 матчах во всех турнирах и пропустил 10 голов.