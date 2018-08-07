Анатолий Мещеряков: "К игрокам "Локомотива" есть интерес со стороны зарубежных клубов"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "Известиям" признался, что интерес к игрокам клуба есть со стороны зарубежных клубов. Тем не менее, он отметил, что не спешат уходить из команды, так как впереди Лига чемпионов.
– "Локомотив" активно приобретает новичков. А есть ли интерес к футболистам клуба со стороны других команд?
– Ко многим игрокам "Локомотива" проявляют интерес многие клубы, в том числе и зарубежные.
– Трансферы на выход возможны?
– Если игроки остались в клубе – они понимают, что у нас скоро Лига чемпионов, и им есть куда расти. Думаю, после участия "Локомотива" в главном еврокубке интерес к нашим футболистам станет еще сильнее.
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https://iz.ru/774954/sevastian-terletckii/meshcheriakov-igrokami-lokomotiva-interesuiutsia-zarubezhnye-kluby