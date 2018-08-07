Анатолий Мещеряков: "К игрокам "Локомотива" есть интерес со стороны зарубежных клубов"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ в интервью "Известиям" признался, что интерес к игрокам клуба есть со стороны зарубежных клубов. Тем не менее, он отметил, что не спешат уходить из команды, так как впереди Лига чемпионов.

– "Локомотив" активно приобретает новичков. А есть ли интерес к футболистам клуба со стороны других команд?

– Ко многим игрокам "Локомотива" проявляют интерес многие клубы, в том числе и зарубежные.

– Трансферы на выход возможны?

– Если игроки остались в клубе – они понимают, что у нас скоро Лига чемпионов, и им есть куда расти. Думаю, после участия "Локомотива" в главном еврокубке интерес к нашим футболистам станет еще сильнее.