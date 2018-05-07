"Амкар": "Выезд в Екатеринбург стал для поклонников команды вторым по массовости за историю выступлений в РФПЛ"

"Амкар" на своем официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в гостевом матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (0:2).

- Лучшие моменты дерби – это не только голы в ворота хозяев поля и пенальти, в блестящем стиле отраженный Артуром Нигматуллиным. Но еще и горячая поддержка гостевого сектора, чей голос звучал громче шума местных трибун, - говорится в заявлении на клубном сайте. - Это придавало дополнительные силы нашим футболистам, и вместе со своими болельщиками они сумели вырвать победу в тяжелейшем выездном поединке.

Выезд в Екатеринбург стал для поклонников "Амкара" вторым по массовости за всю историю выступлений нашей команды в РФПЛ. Только в гостевом секторе красно-черных поддерживали более пятисот болельщиков. Мы очень надеемся на вашу горячую поддержку и в заключительном матче чемпионата России 13 мая на "Звезде"."Амкару" вновь нужна только победа!

В 30-м туре чемпионата России пермская команда примет "Ахмат". Матч состоится 13 мая и начнется в 14.00 по Москве. За тур до конца турнира пермяки занимают 13-е место в чемпионате, имея в активе 34 очка.

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