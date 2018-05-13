Александр Ташаев: "Сказал Карасеву, что был стопроцентный пенальти, а он ответил, что не было"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России заявил, что готов извиниться перед голкипером "Спартака" Артемом Ребровым, если задел его в одном из эпизодов.

– Что скажете об эпизоде, когда Артем Ребров сбил вас. Там был пенальти?

– А вы пересматривали момент?

– Ребров, сказал, что задел вас, но ему показалось, что вы начали падать заранее.

– Если он задел, то это пенальти. Или какие у нас правила? Я проткнул мяч, меня ударили, и я упал.

– Что сказали после эпизода арбитру Сергею Карасеву?

– Что был стопроцентный пенальти. А он сказал, что нет. Наверное, он посмотрит повтор и сам все увидит. В тот момент я был на эмоциях, злился.

– С Ребровым у вас случилась стычка...

– Это не стычка. Понятно, что это было на эмоциях. Я до конца шел в мяч и могу его понять. Он голкипер и у его ворот произошла опасная ситуация. Могу извиниться за этот эпизод, если задел его. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​