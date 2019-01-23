Александр Максименко: "Иногда вспоминаю первый матч в основе "Спартака", особенно перед сном"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал о первом матче за основной состав команды.

- Вспоминаете первый матч в основе?

- Бывает, особенно перед сном.

- Да ладно?

- На полном серьезе! Вспоминаю все в деталях. Честно говоря, даже мандраж не успел поймать. До игры с "Оренбургом" оставался час, и вот - на доске пишут мою фамилию. Увидел букву "М" - и все. Прострация. Даже вспотел немножко! Но быстро взял себя в руки и пошел на разминку. Там уже пришел в сознание. На самом деле, классные эмоции, ни с чем не сравнимы.

- Как не потеряться в такой ситуации? Командовать же защитниками нужно.

- Ну, с этим проблем не возникало. В команде я третий год, со всеми знаком. (Дмитрий Зеленов)

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