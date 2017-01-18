Александр Кокорин: "Спартак" действительно удивляет в этом чемпионате"

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин заявил, что его команду очень волнует отставание от "Спартака" в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент петербургский клуб идет на втором месте и отстает от красно-белых на пять баллов.

– Не думаю, что "Зенит" сильно изменится по сравнению с первой частью сезона, – цитирует ТАСС Кокорина. – В начале чемпионата мы играли хорошо, забивали много мячей, отличались разные игроки. После перерыва для нас важно будет не потерять тот настрой и боевой дух, который у нас был, и прибавить в тех моментах, в которых мы допускали ошибки.

"Спартак" действительно в какой-то степени удивляет в этом чемпионате. Он смог приобрести то, чего ему не хватало долгие годы: начал выигрывать матчи в концовках, научился дожимать соперника. Раньше такого не было. Нас не нервирует отставание от "Спартака". Впереди еще много игр, в ходе которых все может кардинально измениться. Даже несмотря на то, что у нас было мало сил, так как накануне мы играли в Лиге Европы, мы полностью переиграли "Спартак". Я понимаю, что многие эксперты, которые разбирают матчи, болеют за "Спартак", но считаю, что никакого криминала или чего-то страшного в той игре не произошло.