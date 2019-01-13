Александр Ерохин: "Было повреждение, ближе к началу сборов будет видно, как все проходит"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отметил, что ближе к началу сборов будет видно, как прошло его восстановление после небольшого повреждения. Он также рассказал, как прошел его отпуск.

– Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем, - приводит пресс-служба клуба слова Ерохина.



– Месяца отдыха хватило?



– Вполне. Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.



– Вы заканчивали сезон с небольшой травмой. Удалось восстановиться или медосмотр покажет?



– Да, было повреждение. Лечился в отпуске, делал необходимые процедуры, которые рекомендовали врачи. На медосмотре как раз еще раз посмотрят, как все проходит. И ближе к началу сборов будет видно.



– Получали тренировочную программу перед паузой?



– Конечно, всем расписывают план. Кому-то индивидуальный, кому-то что-то немного

закачать, подлечить. Есть программа, все стараются ее добросовестно выполнять.



– В родной Барнаул успели заглянуть?



– К сожалению, нет. Возможно, в январе, если будет время между сборами туда слетаю.



– Как вам такая снежная зима в Петербурге?



– Она и снежная, и теплая. Конечно, это всегда лучше, чем дождь и слякоть. Приятная новогодняя атмосфера.



– На первом сборе вам предстоит сыграть с российскими командами в межсезонном товарищеском турнире. Интересно принять в нем участие?



– Интересный, конкурентный турнир с определенными задачами. Все будут хотеть его выиграть. Будем и тренировочные задачи перед собой ставить, но и результат не менее важен.

Все о чемпионате России - здесь