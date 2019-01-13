Александр Ерохин: "Было повреждение, ближе к началу сборов будет видно, как все проходит"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отметил, что ближе к началу сборов будет видно, как прошло его восстановление после небольшого повреждения. Он также рассказал, как прошел его отпуск.
– Отпуск прошел очень хорошо. Провел все время только с семьей, потому что сезон был достаточно плотный, много матчей. Хотелось уделить больше времени супруге, сыну, родителям. Семейный отпуск получился, в общем, - приводит пресс-служба клуба слова Ерохина.
– Месяца отдыха хватило?
– Вполне. Под конец отпуска появляется ощущение, что хочется на сборы, увидеться с партнерами и тренером. С хорошим настроением начнем тренировочный процесс.
– Вы заканчивали сезон с небольшой травмой. Удалось восстановиться или медосмотр покажет?
– Да, было повреждение. Лечился в отпуске, делал необходимые процедуры, которые рекомендовали врачи. На медосмотре как раз еще раз посмотрят, как все проходит. И ближе к началу сборов будет видно.
– Получали тренировочную программу перед паузой?
– Конечно, всем расписывают план. Кому-то индивидуальный, кому-то что-то немного
закачать, подлечить. Есть программа, все стараются ее добросовестно выполнять.
– В родной Барнаул успели заглянуть?
– К сожалению, нет. Возможно, в январе, если будет время между сборами туда слетаю.
– Как вам такая снежная зима в Петербурге?
– Она и снежная, и теплая. Конечно, это всегда лучше, чем дождь и слякоть. Приятная новогодняя атмосфера.
– На первом сборе вам предстоит сыграть с российскими командами в межсезонном товарищеском турнире. Интересно принять в нем участие?
– Интересный, конкурентный турнир с определенными задачами. Все будут хотеть его выиграть. Будем и тренировочные задачи перед собой ставить, но и результат не менее важен.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-13-aleksandr-erokhin-vse-budut-khotet-vyigrat-kubok-match-premer-.htm