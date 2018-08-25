Александр Егоров: "А что, есть вопросы к работе Турбина на дерби?"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров остался доволен работой арбитров на матче 5-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо" (2:1). По его мнению, главный судья встречи Евгений Турбин справился с задачей.

– Игра прошла достаточно хорошо. Это первое дерби для Евгения Турбина, – подчеркнул Егоров. – У нас вырос хороший судья.

– Он справился с работой?

– Конечно. А что, есть какие-то вопросы к нему? Все по делу. Дисциплинарная линия выдержана. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)