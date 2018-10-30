Акинфеев считает, что ему не нужен телохранитель

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, нуждается ли он в телохранителе.

- Что касается телохранителя, то какие-то мысли всегда всплывают в голове. Хочется какой-то закрытости, комфорта. Выйти на улицу, в магазин, в парк, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Но при этом я понимаю, что я такой же человек, как и все. Мне, наверное, не нужны такие люди, которые специально будут тебя охранять, оберегать. У меня масштаб немножко ниже. Я к этому не пришел и, наверное, никогда не приду. Я обычный парень, я такой же человек, как и все. И, наверное, мне это не надо.

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