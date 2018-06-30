Агент: "Спартак" интересуется Гарри Родригесом? Он быстрый, но не помогает в обороне"

Известный турецкий агент Акан Эрсин поделился с "СЭ" мнением о полузащитнике "Галатасарая" Гарри Родригесе, которым интересуется "Спартак".

- Могу сказать, что Родригес очень талантливый игрок, - сказал Эрсин. - Его сильные стороны - быстрота и резкость. Однако он, как типичный голландский футболист, не слишком охотно возвращается назад, чтобы помочь обороне.

По информации издания Gunes, "Спартак" предложил за 27-летнего хавбека 9 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Турции он провел 33 матча, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач. (Игорь НОВИКОВ)