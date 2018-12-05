Адвокаты братьев Кокориных: "Дело приобрело только обвинительный уклон. Мы сегодня готовы к наихудшему варианту"

Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик, адвокаты Александра и Кирилла Кокориных, ответили на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание их дела.

– К Кириллу и Александру разные степени ходатайств от следствия?

Вячеслав Барик: Нет, одинаковые.

– Как себя чувствуют ребята?

Вячеслав Барик: – Нормально. Мы были у них на прошлой неделе. Все хорошо у них.

– Рассказывали, чем они там занимаются?

Вячеслав Барик: – Занимаются спортом, читают книги, отвечают на письма – им много пишут.

– У них есть доступ в интернет?

Вячеслав Барик: – Мне об этом неизвестно.

– Ощущаете ли вы какое-то давление на суд? Накануне высказался пресс-секретарь президента, это произошло за 22 часа до заседания.

Татьяна Стукалова: – Мы считаем, что, поскольку вся защита ограничена в высказывании своего мнения подписками, которые с нас взяты – в том числе, и обвиняемые тоже, – все это приобрело только обвинительный уклон. Доступ к информации имеет только следствие. Все, что идет через прессу – необъективно и однобоко.

– Накануне правозащитники – в частности, Ева Меркачева, – высказали мнение, что ребят, возможно, сегодня выпустят. Откуда это мнение возникло, на ваш взгляд?

Татьяна Стукалова: – Не знаем, мы сегодня готовы к наихудшему варианту.

Вячеслав Барик: – Вероятно, из логики событий – потому что они не должны содержаться под стражей, если все будет рассматриваться объективно.

Татьяна Стукалова: – Если суд сегодня не прислушается ни к одному доводу защиты – будет все то же самое. (Дмитрий Зеленов)