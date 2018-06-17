4 июля Ташаев покинет "Динамо" и, скорее всего, перейдет в "Спартак"

Вчера стало известно, что всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении полузащитника команды Александра Ташаева. На сайте суда сообщается, что иск был подан 14 июня, а принят к рассмотрению 15-го числа. Судебное заседание состоится 1 августа.

При этом суд постановил, что футболист может покинуть "Динамо", не дожидаясь судебного разбирательства: через месяц после написания заявления об увольнении и в случае выплаты суммы отступных, прописанных в контракте с бело-голубыми,– 1,5 миллиона евро.

Таким образом, по данным "СЭ", 4 июля Ташаев покинет "Динамо". На следующий день он перейдет в другой клуб. С высокой долей вероятности, хавбек станет игроком "Спартака". Футболист проведет первый предсезонный сбор в составе бело-голубых.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал семь результативных передач. Он также попал в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату мира, но в итоговой заявке его не оказалось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)