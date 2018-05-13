17:12 | Футбол — РФПЛ

30-й тур - самый посещаемый в истории чемпионата России

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Матчи 30-го тура премьер-лиги-2017/18 посетили 222 703 болельщика, что в среднем за игру составило 27 838 человек. Это лучший результат в истории отечественного чемпионата.

До этого рекордным считался 25-й тур чемпионата России-2012/13, когда средняя посещаемость составила 21 351. И если тогда тур такая посещаемость получилась, прежде всего, за счет игры ЦСКА - Спартак (2:2, 67 740 зрителей), то сейчас интерес поддержали почти во всех городах, где проходили матчи. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые туры чемпионатов России

Сезон

Тур

Посещаемость

В среднем

2017/18

30

222 703

27 838

2012/13

25

170 804

21 351

2011/12

22

160 740

20 093

2009

15

152 800

19 100

2017/18

28

151 961

18 995

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

и при этом ни Зенит, ни Спартак, ни ЦСКА не собрали аншлаг на последний тур.

17:43

redgy

следующий сезон нужно еще прибавлять! с Самарой и за минусом Тосно! Да и Оренбург больше соберет, чем Хабаровск.

17:18

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