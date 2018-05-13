30-й тур - самый посещаемый в истории чемпионата России

Матчи 30-го тура премьер-лиги-2017/18 посетили 222 703 болельщика, что в среднем за игру составило 27 838 человек. Это лучший результат в истории отечественного чемпионата.
До этого рекордным считался 25-й тур чемпионата России-2012/13, когда средняя посещаемость составила 21 351. И если тогда тур такая посещаемость получилась, прежде всего, за счет игры ЦСКА - Спартак (2:2, 67 740 зрителей), то сейчас интерес поддержали почти во всех городах, где проходили матчи. (Алексей МОРОЗ)
Самые посещаемые туры чемпионатов России
|
Сезон
|
Тур
|
Посещаемость
|
В среднем
|
2017/18
|
30
|
222 703
|
27 838
|
2012/13
|
25
|
170 804
|
21 351
|
2011/12
|
22
|
160 740
|
20 093
|
2009
|
15
|
152 800
|
19 100
|
2017/18
|
28
|
151 961
|
18 995
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
shpasic
и при этом ни Зенит, ни Спартак, ни ЦСКА не собрали аншлаг на последний тур.
17:43
redgy
следующий сезон нужно еще прибавлять! с Самарой и за минусом Тосно! Да и Оренбург больше соберет, чем Хабаровск.
17:18