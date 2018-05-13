30-й тур - самый посещаемый в истории чемпионата России

Матчи 30-го тура премьер-лиги-2017/18 посетили 222 703 болельщика, что в среднем за игру составило 27 838 человек. Это лучший результат в истории отечественного чемпионата.

До этого рекордным считался 25-й тур чемпионата России-2012/13, когда средняя посещаемость составила 21 351. И если тогда тур такая посещаемость получилась, прежде всего, за счет игры ЦСКА - Спартак (2:2, 67 740 зрителей), то сейчас интерес поддержали почти во всех городах, где проходили матчи. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые туры чемпионатов России

Сезон Тур Посещаемость В среднем 2017/18 30 222 703 27 838 2012/13 25 170 804 21 351 2011/12 22 160 740 20 093 2009 15 152 800 19 100 2017/18 28 151 961 18 995

Турнирная таблица чемпионата России по футболу