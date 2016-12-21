Виктория Лопырева: "Спартак" доказывает, что он правда как одна семья"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева, ставшая гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнула, что не обращает внимания на стиль одежды тренера. По ее словам, более важным является стиль игры, который исповедует команда под руководством специалиста.

– Как вам обаятельный и элегантный итальянец Каррера, который создал в "Спартаке" настоящую сицилианскую семью, в которой все друг за друга? – вопрос Лопыревой.

– Честно говоря, я так тренеров не рассматриваю: элегантен, не элегантен… Мне важно, какую игру показывает их команда. И сейчас "Спартак" доказывает, что он правда как одна семья. Уверена, даже какие-то осечки не собьют красно-белых с пути. А как одет тренер – не важно. Хотя у Карреры есть вкус.

– Кто для вас имеет наибольший тренерский авторитет. Наверное, Бердыев?

– Очень уважаю Курбана Бекиевича. Благодаря ему мы уже стали свидетелями исторических событий в ростовском футболе. Я побывала на матче "Ростов" – "Бавария". Такое впечатление, что это был национальный праздник: люди вышли на улицы, обнимались, целовались. И ребята молодцы – показали великолепный футбол. В этом, конечно, огромная заслуга Бердыева. Но и Черчесова с его амбициями и честолюбием тоже уважаю. Думаю, он сумеет зажечь нашу сборную и команда покажет игру, по которой мы соскучились.

– В нашей июльской передаче вы просили Бердыева не уходить из "Ростова". Болельщики благодарят вас за это?

– Уверена, что так и есть. По крайней мере, на встрече дончан с "Баварией" слышала это от них. Могу вновь попросить, чтобы он никуда не уходил. Как и все в городе, хочу, чтобы "Ростов" всегда играл, как сейчас.

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