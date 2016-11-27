Игорь Шалимов: "У Газинского перелом носа"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России не смог объяснить тот факт, что его команда спасает уже не первый матч в концовке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер добавил, что у Юрия Газинского, получившего травму после столкновения с Хави Гарсией, скорее всего, перелом носа.
– "Краснодар" не первую игру спасает в концовке. Это тренируется?
– Это не объяснить. Но мы должны продолжать работать. С "Зенитом" мы действовали таким образом при первом голе, что Енджейчик сыграл прям в голову Гранквисту, который сбросил мяч Измайлову. С "Ростовом", когда мы вытащили матч в концовке, – доставляли мяч низом. Когда с "Ростовом" это произошло, мы не ждали так быстро следующую подобную игру.
– Что с Газинским?
– По-моему, перелом носа. Это был наглейший поступок – удар локтем. Это же пенальти, красная карточка. Но, думаю, судья не увидел.
– "Краснодар" лихорадило в начале сезона, сейчас он – на третьем месте. Будет вмешиваться в борьбу за чемпионство?
– Лихорадило игроков, а "Краснодар" никогда не лихорадит. Мы спокойно идем вперед, несмотря на травмированных. Мы идем от результата. И пусть кто-то ставит такие задачи, но ничего не поменяется. Мы тренируемся, работаем. Мы бы так не проходили этот тяжелый период, если бы что-то было иначе. Заслуга футболистов большая, так как они делают все, чтобы правильно восстановиться, подойти к играм.
"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"
Игорь Шалимов: "Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше"
onlywhitespartak
Нос сломали , а СМИ пытаются перевести на то что Краснодар гол неправильный забил , вчера вообще на ровном месте истерику устроили , а щас почему то шумихи меньше , хотя здесь все очевидно , а не из пальца высосано
23:06
spetrov
.
23:05
spetrov
...Т.е. люди, сами попав в похожие ситуации, становясь старше, начинают иначе смотреть на определенные вещи.
23:04
Chibisov
шалимов тебе письмо!отскочил иуда,все равно все помним из за таких как ты ПФС ушел так рано,но бог не фраер все видит!
23:02
spetrov
...Если память не подводит, из всех подписавших только Кирьяков остался при своем. В разные годы все остальные так или иначе признавали (как минимум) свою неправоту. Поскольку Паша - мой лучший и любимый тренер до сих пор, специально обращал внимание на такие вещи.
22:57
MAYERICK
Взгляните на фото , которое выложил Смолов и увидите актера-Газинского после матча, который "живее всех живых"....................Оно есть на этом портале...........
22:55
spetrov
MAYERICK, объективности ради, он потом извинился. Признал, что был неправ. Когда в Уралане самого прижало.
22:52
Garik20002
Выглядело все вначале куда страшнее. Обошлось.
22:51
Pleafant
Может.у них тёрки были по ходу и взаимные обиды,вот Гарсия и ответил неадекватно.Вообще,Гарсия-очень "грязный" игрок и часто действует изподтишка.
22:45
MAYERICK
Эта тварь, " писатель писем" и здесь врет......Паша Садырин, тебе ГНИДА, еще аукнится не раз.............
22:38
Adios Аmigos R.
Здоровья!!!
22:37
Тот самый Зануда
Газинскому здоровья,быков с победой,ну а Хави Гарсия на ковёр КДК.
22:37
МачоМэн
отскочил предатель Родины. Тренируй до лета.
22:34