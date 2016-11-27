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Игорь Шалимов: "У Газинского перелом носа"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России не смог объяснить тот факт, что его команда спасает уже не первый матч в концовке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер добавил, что у Юрия Газинского, получившего травму после столкновения с Хави Гарсией, скорее всего, перелом носа.

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зенит" - 2:1. Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Никто не теряет очки так легко, как "Зенит"

– "Краснодар" не первую игру спасает в концовке. Это тренируется?

– Это не объяснить. Но мы должны продолжать работать. С "Зенитом" мы действовали таким образом при первом голе, что Енджейчик сыграл прям в голову Гранквисту, который сбросил мяч Измайлову. С "Ростовом", когда мы вытащили матч в концовке, – доставляли мяч низом. Когда с "Ростовом" это произошло, мы не ждали так быстро следующую подобную игру.

– Что с Газинским?

– По-моему, перелом носа. Это был наглейший поступок – удар локтем. Это же пенальти, красная карточка. Но, думаю, судья не увидел.

– "Краснодар" лихорадило в начале сезона, сейчас он – на третьем месте. Будет вмешиваться в борьбу за чемпионство?

– Лихорадило игроков, а "Краснодар" никогда не лихорадит. Мы спокойно идем вперед, несмотря на травмированных. Мы идем от результата. И пусть кто-то ставит такие задачи, но ничего не поменяется. Мы тренируемся, работаем. Мы бы так не проходили этот тяжелый период, если бы что-то было иначе. Заслуга футболистов большая, так как они делают все, чтобы правильно восстановиться, подойти к играм.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"
Игорь Шалимов: "Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше" 

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КОММЕНТАРИИ (13)
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onlywhitespartak

Нос сломали , а СМИ пытаются перевести на то что Краснодар гол неправильный забил , вчера вообще на ровном месте истерику устроили , а щас почему то шумихи меньше , хотя здесь все очевидно , а не из пальца высосано

23:06

spetrov

.

23:05

spetrov

...Т.е. люди, сами попав в похожие ситуации, становясь старше, начинают иначе смотреть на определенные вещи.

23:04

Chibisov

шалимов тебе письмо!отскочил иуда,все равно все помним из за таких как ты ПФС ушел так рано,но бог не фраер все видит!

23:02

spetrov

...Если память не подводит, из всех подписавших только Кирьяков остался при своем. В разные годы все остальные так или иначе признавали (как минимум) свою неправоту. Поскольку Паша - мой лучший и любимый тренер до сих пор, специально обращал внимание на такие вещи.

22:57

MAYERICK

Взгляните на фото , которое выложил Смолов и увидите актера-Газинского после матча, который "живее всех живых"....................Оно есть на этом портале...........

22:55

spetrov

MAYERICK, объективности ради, он потом извинился. Признал, что был неправ. Когда в Уралане самого прижало.

22:52

Garik20002

Выглядело все вначале куда страшнее. Обошлось.

22:51

Pleafant

Может.у них тёрки были по ходу и взаимные обиды,вот Гарсия и ответил неадекватно.Вообще,Гарсия-очень "грязный" игрок и часто действует изподтишка.

22:45

MAYERICK

Эта тварь, " писатель писем" и здесь врет......Паша Садырин, тебе ГНИДА, еще аукнится не раз.............

22:38

Adios Аmigos R.

Здоровья!!!

22:37

Тот самый Зануда

Газинскому здоровья,быков с победой,ну а Хави Гарсия на ковёр КДК.

22:37

МачоМэн

отскочил предатель Родины. Тренируй до лета.

22:34

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Материалы других СМИ