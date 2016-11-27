Игорь Шалимов: "У Газинского перелом носа"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России не смог объяснить тот факт, что его команда спасает уже не первый матч в концовке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер добавил, что у Юрия Газинского, получившего травму после столкновения с Хави Гарсией, скорее всего, перелом носа.

– "Краснодар" не первую игру спасает в концовке. Это тренируется?

– Это не объяснить. Но мы должны продолжать работать. С "Зенитом" мы действовали таким образом при первом голе, что Енджейчик сыграл прям в голову Гранквисту, который сбросил мяч Измайлову. С "Ростовом", когда мы вытащили матч в концовке, – доставляли мяч низом. Когда с "Ростовом" это произошло, мы не ждали так быстро следующую подобную игру.

– Что с Газинским?

– По-моему, перелом носа. Это был наглейший поступок – удар локтем. Это же пенальти, красная карточка. Но, думаю, судья не увидел.

– "Краснодар" лихорадило в начале сезона, сейчас он – на третьем месте. Будет вмешиваться в борьбу за чемпионство?

– Лихорадило игроков, а "Краснодар" никогда не лихорадит. Мы спокойно идем вперед, несмотря на травмированных. Мы идем от результата. И пусть кто-то ставит такие задачи, но ничего не поменяется. Мы тренируемся, работаем. Мы бы так не проходили этот тяжелый период, если бы что-то было иначе. Заслуга футболистов большая, так как они делают все, чтобы правильно восстановиться, подойти к играм.

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