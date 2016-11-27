"Краснодар" вырвал победу у "Зенита"

"Краснодар" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России вырвал победу у "Зенита". Команды забили три мяча в концовке поединка.
К 90-й минуте гости вели – после гола Артема Дзюбы. Но хозяева смогли забить два мяча уже в добавленное время: отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили, который поразил ворота Юрия Лодыгина ударом через себя от линии штрафной.
На 81-й минуте Юрию Газинскому понадобилась помощь врачей после столкновения с Хави Гарсией в штрафной гостей - хавбек "быков" на несколько мгновений потерял сознание.
Таким образом, после первого круга сине-бело-голубые занимают второе место, на 6 очков отставая от лидирующего "Спартака". "Краснодар" благодаря этой волевой победе поднялся на третье место.
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)
Голы: Дзюба, 86 (0:1). Измайлов, 90+2 (1:1). Окриашвили, 90+4 (2:1).
"Краснодар": Синицын, Енджейчик, Налду, Гранквист, Торбинский, Газинский (Быстров, 83), Измайлов, Каборе, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов, Жоаузинью (Окриашвили, 63).
"Зенит": Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков (Чернов, 77), Хави Гарсия, Жулиану, Витсель, Кокорин (А.Кержаков, 84), Дзюба, Мак (Маурисиу, 88).
Предупреждения: Витсель, 45. Лаборде, 49. Енджейчик, 75. Хави Гарсия, 80. Измайлов, 85. Торбинский, 90+1. Дзюба, 90+3.
Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва), Колосков (Уфа), Воронцов (Ярославль).
27 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 0:1 87' Артём Дзюба pic.twitter.com/GigjHDQqDk– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 1:1 90+2' Марат Измайлов pic.twitter.com/4WXdnc1am7– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
SP2
Ну что вдесятером играть тяжело. У Кокорина КПД нулевой. Кержаков бы спокойно забил бы ещё 2-3 гола и всё. А этот бегает, изображает борьбу, а толку ноль. А Ломбертс почему в опале оказался вообще загадка, с какой стати Кришито - центральный? Ломбертс просто банально выше ростом и в моменте с голом мяч достал бы! А вообще, действительно, во все времена одно и то же, если Зенит ведёт 1:0 к концу игры, то в концовке, скорее всего, проигрывает или ничья! При любом составе! В любое время! Мистика какая-то! Несколько игр в 84-м да одна в 2007 - героически удавалось додержать. А так - всё одно...
22:48
Exsorsist
-
22:35
Exsorsist
22:35
Exsorsist
Интересно почему гопника не удалили за неприличный жест, как Эмменике в Питере?
22:34
Mangust071
tank777______________команды и игроки из РПФЛ играют в ЕК в первую очередь за свою честь и премиальные, а очки для страны это последнее о чем они думают) вот Азмун бьется за Ростов, а уйдет он в клуб АПЛ, и наплевать ему будет сколько очков у России в рейтинге!
22:30
Вафин Юрий
Еще об одном эпизоде хотелось бы отдельно сказать. Честно говоря, я его "прозевал" и увидел только на повторе. Эпизод этот неприличный, в частности однозначный и неприличный жест Дзюбы, за который КДК должна наказать игрока. На стадион приходят болеть женщины и дети, кто-то из них смотрит телетрансляции. Считаю недопустимым такое поведение игрока на поле ни при каких обстоятельствах. Могу напомнить событие минувших дней. В Питере играли Зенит и Спартак. После забитого гола игрок Спартака (африканец) показал жест достаточно безобидный, означавший, какая кровь течет в его жилах. Кстати, такой жест демонстрировали многие игроки за рубежом, и к ним никаких претензий не было. А вот в Питере очень обиделись. Игрока наказали. В Краснодаре хулиган на поле Дзюба показывал совсем не безобидный жест.
22:30
Thomas_Boy
а мне страшно стало от того, что я (даже чисто гипотетически) мог бы стать болельщиком ЦСККА или "Зенита". Не приведи, создатель... ____________ Прочитав это, я чуть не расплакался. Сам иногда ночью во сне вижу себя болельщиком конебомжей и просыпаюсь в ужасе. Что было бы, болей я за них? Наверное, меня бы люди сторонились. С работы бы выгнали. Жена бросила. Но Создатель уберег...
22:27
Ю.Ю.
Ладно, пар выпустили и то хорошо))) Зафиксируй боковой офсайд у Марата - не было бы этого шедевра. Т.ч. предлагаю бокового даже не наказывать.
22:21
Вафин Юрий
Специально для Pushgun, Да, уважаемый, пересмотрев несколько раз эпизод, согласен с вами. У марата Измайлова был офсайд, пусть и небольшой, но был. Могу прокомментировать ошибку бокового судьи только стремительно развивавшимися событиями. Такие моменты трудны для работы бокового судьи. В чем проблема? Эпизод называется "качели" - идет правильная атака, оборона выносит мяч, но атакующие перехватывают и начинается повторная атака. В той ситуации судье трудно ориентироваться, он не успевает за передвижениями игроков, и поэтому не замечает небольшого офсайда. Далее, в оправдание Краснодара. Измайлов непосредственно не угрожал воротам Зенита, а сделал лишь передачу во вратарскую. Оборона Зенита сыграла из рук вон плохо. В частности, неважно играет Лодыгин. По всей видимости его в команде перехвалили. Ну, и к исполнению удара Окриашвили вообще никаких претензий. Гол - красота! Окриашвили - красавчик!
22:17
rams
Не хотел писать..,но не выдержал! В общем можно поздравлять Спартак..,а нет никого кто их догонит и не говорите про зимние каникулы и всякие "волшебные" сборы где все всё наладят и будут бороться за Чемп..Не будет этого.И пример тому наш грёбанный Зенит (прости Господи).Сколько десятилетий эти марамои и понтярщики строят из себя эдаких ленинградско-питерских непогрешимых и вообще самых "культурных" в футболе.Сколько миллионов раз забив гол эти ..андоны откатывались к "себе" и бросали играть.Теперь вы покажите,если можете...А мы посмотрим..Сто раз Зенит горел на этом,во все времена...Просто нет слов за сегодняшнее поражение..Рад за Краснодар.Вот это команда!!! И стадион красава не то ,что сами знаете где....Куда что делось ???
22:16
КБ Спартак
Ю.Ю. КБ Спартак ______________ Так я, собственно говоря, это и имел в виду. В 10 лет, есно, не понимаешь ничего про богатство и успешность, просто хочется болеть за тех, кто побеждает. Родился бы в 2000 - болел бы сейчас за ЦСКА или Зенит. _________________ P.S. Соглашусь, что как ни старайся, а в Белгороде конкурентноспособную команду создать невозможно априори. _____________________________________________________________________________________________________________ Вот вы просто написали, а мне страшно стало от того, что я (даже чисто гипотетически) мог бы стать болельщиком ЦСККА или "Зенита". Не приведи, создатель... А про Энергомаш... Ну, да, команде моей малой родины иногда удавались некоторые сезоны. Так я не только Энергомашу симпатизировал. В нашем посёлке Томаровка (а я из под Белгорода) в своё время была очень приличная команда, из которой игроки даже в тот самый "Салют" попадали. Но то просто симпатии, а "Спартак" - нечто другое.
22:15
Швейцарец, тебя пора лечить электричеством!!!
22:13
m33
serzheo, у тебя "дралка" не отросла ещё ))) Вон в лучшем случае Артемий Чуба ещё раз Машку Орзул отдерёт.
22:12
Ю.Ю.
m33 ============== Зенит=Лестер, такие же провинциальные выскочки времён спада ведущих клубов ___________________ Так у нас всё, что за МКАДом - всё провинция.
22:09
РыбаТвоейМечты
Бомжей_в:-))) ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!Газпром-Миллер-Народное Достояние-КРЕСТОВСКИЙ!!!??? Самим то не стыдно??? Останется в памяти некогда великий Ленинград и некогда самобытный Зенит!!! Не поссорить историю с жалкими!!!
22:09
голос из Санкт-Петербурга
Уже час прошёл. А всё ещё под впечатлением! Шикарная концовка! Супергол! Потрясающая интрига! Фантастическая развязка! Жаль только не в пользу ЗЕНИТа. Две суперкоманды выдали потрясающий матч с тремя голами, в отличие от тошнотворного антифутбола с победами по 1-0 от команды-главного лузера XXI века.
22:09
Thomas_Boy
Бомжей_в _____________ У нас в НН многие болеют за "Зенит".
22:09
tank777
КОМАНДА КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАДИИ ОСНОВНАЯ СЕТКА БОНУСЫ ВСЕГО ОЧКОВ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ИГР ОЧКОВ ИГР ОЧКОВ ИГР ОЧКОВ ИГР ОЧКОВ Ростов 2 2.0 2 1.0 1 2 1 1 4 10 Зенит 0 0.0 0 0.0 5 10 0 0 10 Краснодар 3 3.0 1 0.5 2 4 1 1 8.5 ЦСКА 0 0.0 0 0.0 0 0 3 3 4 7 Спартак М 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5 без комментариев….
22:08
Ю.Ю.
КБ Спартак ______________ Так я, собственно говоря, это и имел в виду. В 10 лет, есно, не понимаешь ничего про богатство и успешность, просто хочется болеть за тех, кто побеждает. Родился бы в 2000 - болел бы сейчас за ЦСКА или Зенит. _________________ P.S. Соглашусь, что как ни старайся, а в Белгороде конкурентноспособную команду создать невозможно априори.
22:07
Бомжей_в
serzheo У Спартака болельщики по всей России и бывшему СССР, в отличии от бомжей, за которых болеют только питерские малолетки)
22:06
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
голос из Санкт-Петербурга ____________ малчи, несчастный! )))))))))))
22:06
grey174
А ведь верно говорят: проспал Зенит Селихова!!!
22:06
Thomas_Boy
Серж негодуэ.))) Московитые, краснодовитые, ростовитые, грозновитые в ужасе.
22:05
spartak ekspress
вот кто настоящий чемпион ребята, я желаю им победы или лч места
22:04
zagman
голос из Санкт-Петербурга ///// zagman. Ладно. Хоть признал оффсайд. И заметь, я тебя не оскорблял, а скопировал твой текст в части оценки положения вне игры... ******************** Что значит "хоть признал"? Я всегда признаю свои ошибки. Ты меня не оскорблял? А зачем тогда исковеркал мой ник? Тебе понравится, если я назову тебя Голосом из заднего прохода?
22:02
serzheo
Вас московитые, Зенит драть будет, по весне, как вшивую шалаву в бане, опосля пузыря))
22:02
Бомжей_в
Швейцарец Вся Россия будет болеть против "Спартака" в Лиге Чемпионов!!! Слава "Реалу", "Барселоне", "Баварии", "Манчестеру", "Юве", "Милану", "Ливерпулю", "Арсеналу, которые будут УНИЖАТЬ "СПАРТАК"...... Вся Россия против вас болеет, малахольный)
22:00
голос из Санкт-Петербурга
Кстати, Федя Погорелов накаркал, когда говорил про оставшиеся три минуты пятьдесят секунд у Краснодара. Даже не знаю как к этому относиться... Но это факт!
21:59
m33
Зенит=Лестер, такие же провинциальные выскочки времён спада ведущих клубов
21:59
Бомжей_в
serzheo Хотел нашему тренеру "напихать", но московитые настолько изменили настроение, что теперь буду рассказывать Вам - ребята))) По весне Вы пойдете лесом, по любому, ибо спартак это вообще не клуб, лестер, в лучшем случае. Да и в Европе - не играете - словом - никто и звать вас никак. Вот смешные глорики у бомжей. Это вы не клуб, вас не было никогда, в Европе вас знать не знают, ваши аналоги Парма, Депортиво, пошумели мальца и на родное привычное дно)
21:59