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"Краснодар" вырвал победу у "Зенита"

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зенит" - 2:1. Хозяева одержали волевую победу. Фото Виталий ТИМКИВ
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зенит" - 2:1. Хозяева одержали волевую победу. Фото Виталий ТИМКИВ
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"Краснодар" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России вырвал победу у "Зенита". Команды забили три мяча в концовке поединка.

К 90-й минуте гости вели – после гола Артема Дзюбы. Но хозяева смогли забить два мяча уже в добавленное время: отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили, который поразил ворота Юрия Лодыгина ударом через себя от линии штрафной.

На 81-й минуте Юрию Газинскому понадобилась помощь врачей после столкновения с Хави Гарсией в штрафной гостей - хавбек "быков" на несколько мгновений потерял сознание.

Таким образом, после первого круга сине-бело-голубые занимают второе место, на 6 очков отставая от лидирующего "Спартака". "Краснодар" благодаря этой волевой победе поднялся на третье место. 

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Голы: Дзюба, 86 (0:1). Измайлов, 90+2 (1:1). Окриашвили, 90+4 (2:1).

"Краснодар": Синицын, Енджейчик, Налду, Гранквист, Торбинский, Газинский (Быстров, 83), Измайлов, Каборе, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов, Жоаузинью (Окриашвили, 63).

"Зенит": Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков (Чернов, 77), Хави Гарсия, Жулиану, Витсель, Кокорин (А.Кержаков, 84), Дзюба, Мак (Маурисиу, 88).

Предупреждения: Витсель, 45. Лаборде, 49. Енджейчик, 75. Хави Гарсия, 80. Измайлов, 85. Торбинский, 90+1. Дзюба, 90+3.

Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва), Колосков (Уфа), Воронцов (Ярославль).

27 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (236)
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SP2

Ну что вдесятером играть тяжело. У Кокорина КПД нулевой. Кержаков бы спокойно забил бы ещё 2-3 гола и всё. А этот бегает, изображает борьбу, а толку ноль. А Ломбертс почему в опале оказался вообще загадка, с какой стати Кришито - центральный? Ломбертс просто банально выше ростом и в моменте с голом мяч достал бы! А вообще, действительно, во все времена одно и то же, если Зенит ведёт 1:0 к концу игры, то в концовке, скорее всего, проигрывает или ничья! При любом составе! В любое время! Мистика какая-то! Несколько игр в 84-м да одна в 2007 - героически удавалось додержать. А так - всё одно...

22:48

Exsorsist

-

22:35

Exsorsist

22:35

Exsorsist

Интересно почему гопника не удалили за неприличный жест, как Эмменике в Питере?

22:34

Mangust071

tank777______________команды и игроки из РПФЛ играют в ЕК в первую очередь за свою честь и премиальные, а очки для страны это последнее о чем они думают) вот Азмун бьется за Ростов, а уйдет он в клуб АПЛ, и наплевать ему будет сколько очков у России в рейтинге!

22:30

Вафин Юрий

Еще об одном эпизоде хотелось бы отдельно сказать. Честно говоря, я его "прозевал" и увидел только на повторе. Эпизод этот неприличный, в частности однозначный и неприличный жест Дзюбы, за который КДК должна наказать игрока. На стадион приходят болеть женщины и дети, кто-то из них смотрит телетрансляции. Считаю недопустимым такое поведение игрока на поле ни при каких обстоятельствах. Могу напомнить событие минувших дней. В Питере играли Зенит и Спартак. После забитого гола игрок Спартака (африканец) показал жест достаточно безобидный, означавший, какая кровь течет в его жилах. Кстати, такой жест демонстрировали многие игроки за рубежом, и к ним никаких претензий не было. А вот в Питере очень обиделись. Игрока наказали. В Краснодаре хулиган на поле Дзюба показывал совсем не безобидный жест.

22:30

Thomas_Boy

а мне страшно стало от того, что я (даже чисто гипотетически) мог бы стать болельщиком ЦСККА или "Зенита". Не приведи, создатель... ____________ Прочитав это, я чуть не расплакался. Сам иногда ночью во сне вижу себя болельщиком конебомжей и просыпаюсь в ужасе. Что было бы, болей я за них? Наверное, меня бы люди сторонились. С работы бы выгнали. Жена бросила. Но Создатель уберег...

22:27

Ю.Ю.

Ладно, пар выпустили и то хорошо))) Зафиксируй боковой офсайд у Марата - не было бы этого шедевра. Т.ч. предлагаю бокового даже не наказывать.

22:21

Вафин Юрий

Специально для Pushgun, Да, уважаемый, пересмотрев несколько раз эпизод, согласен с вами. У марата Измайлова был офсайд, пусть и небольшой, но был. Могу прокомментировать ошибку бокового судьи только стремительно развивавшимися событиями. Такие моменты трудны для работы бокового судьи. В чем проблема? Эпизод называется "качели" - идет правильная атака, оборона выносит мяч, но атакующие перехватывают и начинается повторная атака. В той ситуации судье трудно ориентироваться, он не успевает за передвижениями игроков, и поэтому не замечает небольшого офсайда. Далее, в оправдание Краснодара. Измайлов непосредственно не угрожал воротам Зенита, а сделал лишь передачу во вратарскую. Оборона Зенита сыграла из рук вон плохо. В частности, неважно играет Лодыгин. По всей видимости его в команде перехвалили. Ну, и к исполнению удара Окриашвили вообще никаких претензий. Гол - красота! Окриашвили - красавчик!

22:17

rams

Не хотел писать..,но не выдержал! В общем можно поздравлять Спартак..,а нет никого кто их догонит и не говорите про зимние каникулы и всякие "волшебные" сборы где все всё наладят и будут бороться за Чемп..Не будет этого.И пример тому наш грёбанный Зенит (прости Господи).Сколько десятилетий эти марамои и понтярщики строят из себя эдаких ленинградско-питерских непогрешимых и вообще самых "культурных" в футболе.Сколько миллионов раз забив гол эти ..андоны откатывались к "себе" и бросали играть.Теперь вы покажите,если можете...А мы посмотрим..Сто раз Зенит горел на этом,во все времена...Просто нет слов за сегодняшнее поражение..Рад за Краснодар.Вот это команда!!! И стадион красава не то ,что сами знаете где....Куда что делось ???

22:16

КБ Спартак

Ю.Ю. КБ Спартак ______________ Так я, собственно говоря, это и имел в виду. В 10 лет, есно, не понимаешь ничего про богатство и успешность, просто хочется болеть за тех, кто побеждает. Родился бы в 2000 - болел бы сейчас за ЦСКА или Зенит. _________________ P.S. Соглашусь, что как ни старайся, а в Белгороде конкурентноспособную команду создать невозможно априори. _____________________________________________________________________________________________________________ Вот вы просто написали, а мне страшно стало от того, что я (даже чисто гипотетически) мог бы стать болельщиком ЦСККА или "Зенита". Не приведи, создатель... А про Энергомаш... Ну, да, команде моей малой родины иногда удавались некоторые сезоны. Так я не только Энергомашу симпатизировал. В нашем посёлке Томаровка (а я из под Белгорода) в своё время была очень приличная команда, из которой игроки даже в тот самый "Салют" попадали. Но то просто симпатии, а "Спартак" - нечто другое.

22:15

Швейцарец, тебя пора лечить электричеством!!!

22:13

m33

serzheo, у тебя "дралка" не отросла ещё ))) Вон в лучшем случае Артемий Чуба ещё раз Машку Орзул отдерёт.

22:12

Ю.Ю.

m33 ============== Зенит=Лестер, такие же провинциальные выскочки времён спада ведущих клубов ___________________ Так у нас всё, что за МКАДом - всё провинция.

22:09

РыбаТвоейМечты

Бомжей_в:-))) ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!Газпром-Миллер-Народное Достояние-КРЕСТОВСКИЙ!!!??? Самим то не стыдно??? Останется в памяти некогда великий Ленинград и некогда самобытный Зенит!!! Не поссорить историю с жалкими!!!

22:09

голос из Санкт-Петербурга

Уже час прошёл. А всё ещё под впечатлением! Шикарная концовка! Супергол! Потрясающая интрига! Фантастическая развязка! Жаль только не в пользу ЗЕНИТа. Две суперкоманды выдали потрясающий матч с тремя голами, в отличие от тошнотворного антифутбола с победами по 1-0 от команды-главного лузера XXI века.

22:09

Thomas_Boy

Бомжей_в _____________ У нас в НН многие болеют за "Зенит".

22:09

tank777

КОМАНДА КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СТАДИИ ОСНОВНАЯ СЕТКА БОНУСЫ ВСЕГО ОЧКОВ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ИГР ОЧКОВ ИГР ОЧКОВ ИГР ОЧКОВ ИГР ОЧКОВ Ростов 2 2.0 2 1.0 1 2 1 1 4 10 Зенит 0 0.0 0 0.0 5 10 0 0 10 Краснодар 3 3.0 1 0.5 2 4 1 1 8.5 ЦСКА 0 0.0 0 0.0 0 0 3 3 4 7 Спартак М 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0.5 без комментариев….

22:08

Ю.Ю.

КБ Спартак ______________ Так я, собственно говоря, это и имел в виду. В 10 лет, есно, не понимаешь ничего про богатство и успешность, просто хочется болеть за тех, кто побеждает. Родился бы в 2000 - болел бы сейчас за ЦСКА или Зенит. _________________ P.S. Соглашусь, что как ни старайся, а в Белгороде конкурентноспособную команду создать невозможно априори.

22:07

Бомжей_в

serzheo У Спартака болельщики по всей России и бывшему СССР, в отличии от бомжей, за которых болеют только питерские малолетки)

22:06

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

голос из Санкт-Петербурга ____________ малчи, несчастный! )))))))))))

22:06

grey174

А ведь верно говорят: проспал Зенит Селихова!!!

22:06

Thomas_Boy

Серж негодуэ.))) Московитые, краснодовитые, ростовитые, грозновитые в ужасе.

22:05

spartak ekspress

вот кто настоящий чемпион ребята, я желаю им победы или лч места

22:04

zagman

голос из Санкт-Петербурга ///// zagman. Ладно. Хоть признал оффсайд. И заметь, я тебя не оскорблял, а скопировал твой текст в части оценки положения вне игры... ******************** Что значит "хоть признал"? Я всегда признаю свои ошибки. Ты меня не оскорблял? А зачем тогда исковеркал мой ник? Тебе понравится, если я назову тебя Голосом из заднего прохода?

22:02

serzheo

Вас московитые, Зенит драть будет, по весне, как вшивую шалаву в бане, опосля пузыря))

22:02

Бомжей_в

Швейцарец Вся Россия будет болеть против "Спартака" в Лиге Чемпионов!!! Слава "Реалу", "Барселоне", "Баварии", "Манчестеру", "Юве", "Милану", "Ливерпулю", "Арсеналу, которые будут УНИЖАТЬ "СПАРТАК"...... Вся Россия против вас болеет, малахольный)

22:00

голос из Санкт-Петербурга

Кстати, Федя Погорелов накаркал, когда говорил про оставшиеся три минуты пятьдесят секунд у Краснодара. Даже не знаю как к этому относиться... Но это факт!

21:59

m33

Зенит=Лестер, такие же провинциальные выскочки времён спада ведущих клубов

21:59

Бомжей_в

serzheo Хотел нашему тренеру "напихать", но московитые настолько изменили настроение, что теперь буду рассказывать Вам - ребята))) По весне Вы пойдете лесом, по любому, ибо спартак это вообще не клуб, лестер, в лучшем случае. Да и в Европе - не играете - словом - никто и звать вас никак. Вот смешные глорики у бомжей. Это вы не клуб, вас не было никогда, в Европе вас знать не знают, ваши аналоги Парма, Депортиво, пошумели мальца и на родное привычное дно)

21:59

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Материалы других СМИ