"Краснодар" вырвал победу у "Зенита"

"Краснодар" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России вырвал победу у "Зенита". Команды забили три мяча в концовке поединка.

К 90-й минуте гости вели – после гола Артема Дзюбы. Но хозяева смогли забить два мяча уже в добавленное время: отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили, который поразил ворота Юрия Лодыгина ударом через себя от линии штрафной.

На 81-й минуте Юрию Газинскому понадобилась помощь врачей после столкновения с Хави Гарсией в штрафной гостей - хавбек "быков" на несколько мгновений потерял сознание.

Таким образом, после первого круга сине-бело-голубые занимают второе место, на 6 очков отставая от лидирующего "Спартака". "Краснодар" благодаря этой волевой победе поднялся на третье место.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Голы: Дзюба, 86 (0:1). Измайлов, 90+2 (1:1). Окриашвили, 90+4 (2:1).

"Краснодар": Синицын, Енджейчик, Налду, Гранквист, Торбинский, Газинский (Быстров, 83), Измайлов, Каборе, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов, Жоаузинью (Окриашвили, 63).

"Зенит": Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков (Чернов, 77), Хави Гарсия, Жулиану, Витсель, Кокорин (А.Кержаков, 84), Дзюба, Мак (Маурисиу, 88).

Предупреждения: Витсель, 45. Лаборде, 49. Енджейчик, 75. Хави Гарсия, 80. Измайлов, 85. Торбинский, 90+1. Дзюба, 90+3.

Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва), Колосков (Уфа), Воронцов (Ярославль).

27 ноября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"