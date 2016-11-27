Игорь Шалимов: "Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура рассказал о подготовке к этой игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Тренер также рассказал о трансферных планах.

– Могу сказать, что игра, наверно, была равна, а такую развязку в конце, конечно, никто не ожидал, – подчеркнул Шалимов. – Может, по игре можно было подумать, что матч будет до первого гола. Готовились к этому матчу, изучив последние игры "Зенита". Нам показалось, что команда сейчас не в лучшем состоянии. Казалось, команда играет на 70 процентов своих возможностей, но добивается положительного результата, не напрягаясь. Об этом я, конечно, сказал своим ребятам. Но при этом "Зенит" имеет игроков высокого уровня, и результат строится на индивидуальных действиях этих игроков. В этом матче все подтвердилось. Когда мячом владели мы, то нас не ставили в такое тяжелое положение, как это делал "Зальцбург". В плане владения мячом мы чувствовали себя комфортно. Создали моментов немного, но вот Смолов имел во втором тайме момент, когда Лодыгин спас. Все остальное вы видели. Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше.

– Каким образом удалось через 2 дня на 3-й показать лучшее движение, чем это было в прошлом матче Лиги Европы? И считаете ли, что Быстров был лучшим, когда вышел на замену? Есть ли шансы у него на место в основном составе?

– Мы так не говорим по персоналиям. Но отмечу, что Володя – профессионал, он ведет себя в коллективе правильно, упорно тренируется. Он всегда максимально старается помочь команде. Игра? Она зависела от соперника. "Зальцбург" поставил нас в такую ситуацию, которой не было в чемпионате. Я не видел, чтобы люди были такими организованными на чужой половине поля. Но Лига Европы – совсем другое соревнование. "Зальцбург" на данный момент так выглядит. А в Австрии была не та команда. Насколько "Зенит" нам позволил владеть мячом, так мы это и сделали.

– Такие концовки чего больше дают тренеру?

– Только положительные эмоции. С "Уралом" мы выиграли, уверенно забивая один гол за другим. А здесь – эмоции, которые идут на пользу. Такие эмоции нужны, но лучше мы будем стараться двигаться и побеждать спокойнее.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"