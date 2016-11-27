20:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр не удалил Хави Гарсию и не назначил пенальти в ворота "Зенита"

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На 80-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар""Зенит" арбитр Алексей Николаев не показал вторую желтую карточку Хави Гарсии, не удалил зенитовца с поля и не назначил пенальти в ворота гостей.

После розыгрыша "стандарта" краснодарцами футболист питерской команды в своей штрафной площади ударил рукой Юрия Газинского. Судья этот фол пропустил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (24)
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SergeyKa

А ничего, что рука Газинского одновременно с "фолом" на нём, исполняет чуть ли не апперкот в сторону Гарсии? Почему-то это никто не видит.

22:30

Listis1978

LeonDM В прошлом году в матче с Динамо эта тварь так же при стандарте ударила Губочана. Тогда судья даже ЖК ему не показал, но потом КДК выписала ему 1 матч дисквы. Сейчас этот прошлогодний случай обязательно надо учесть. 21:08 - LeonDM, спасибо, а то я вспомнить не мог, кого эта дрянь еще подлее ударила на угловом.

22:29

m33

На этот раз немытым даже судья не смог помочь

21:51

funyaka

Надо признать, наши судьи самые слабые в Европе, надо начать хотя бы с элементарных желтых, когда игрок бежит толкать судью и что-то доказывать. Такое ощущение что судья боится и свистит за тех, кто громче кричит, агрессивней себя ведет.

21:50

Felix BARSA

Удаление и пеналь! Но это же неприкасаемый Зенит! Наш Ростов так же убивали в матче с Зенитчиками, ждем их в Ростове , жаль график у нас сложный, Лига Чемпионов, отдых маленький будет, но думаю Бекиевич найдет, что Зениту приготовить на десерт...

21:39

zega

У нас есть две команды Зенит и ЦСКА, когда судьи не наказывают нарушителей заслуженными красными карточками, и это проявляется постоянно, неужели судейский корпус настолько корумпирован, что не видит эту тенденцию.

21:23

Митяй Антибомж

Даже немного жаль Николаева. Как ни старался, но за несколько минут до конца матча магарыч упустил, плюс ещё неуд должен получить за безобразное судейство ))

21:22

Владимир 3107

Вот и всё судейство в российском футболе во всей его красе. Гацкана в "Ростове" удалили, а за нарушение зенитовца Гарсии в своей штрафной даже пенальти не назначили. Зенитовцы вне закона. Однако Бог шельму метит. Справедливость восторжествовала.

21:21

Platinum1991

Вот вам судья Николаев и его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство! Гарсия ВЫРУБИЛ Газинского, а Николаев не выгнал его с поля и не поставил 100% пенальти! Не место Николаеву в судействе! НЕ МЕСТО. Это предвзятость и судейская помощь Зениту! Что теперь скажет Мутко на такое безобразное судейство Николаева! Опять будет выгораживать Николаева??? Но футбольный Бог всё видит и он не позволил Николаеву и Зениту УКРАСТЬ победу у Краснодара! Игра была равная, но судья Николаев подсуживал Зениту, а игроки Краснодара собрались и выдали ударную концовку! С победой Краснодар! А Зениту это поражение в наказание за плохое судейство Николаева и свои ошибки!

21:20

честный человечишко

Газинскому - здоровья, рукомаху - длительную дисквалификацию, "Краснодару" - обойти "Зенит" и попасть в ЛЧ...

21:19

Vasildorf

Николаев - конченный. Галицкий имел полное право попросить микрофон и чтоньть сказать про "судья продажная". Но футбольный бог есть, воздалось.

21:18

foreverCSKAforever

LeonDM, уже на 4-й минуте того матча Зеня должен был вдесятером остаться и пенальти в свои ворота хапнуть, в итоге Динамо проиграло. Кстати, судил тот матч "хорошист" мешков, что символизирует. Я за двумя этими гусями уже давно наблюдаю, их нужно держать подальше от футбола.

21:18

Рос.Гвардеец.

Судья этот фол пропустил. (Александр БОБРОВ).Полная чушь.На повторе видно где стоит Николаев.Боковой тоже вид невинного изобразил.

21:14

bvp

Нужны видеоповторы, вот и все.

21:10

funyaka

Нубяшка = у вас там все в зените такие отбитые?

21:10

delacrua

Краснодар молодцы!!!

21:10

LeonDM

В прошлом году в матче с Динамо эта тварь так же при стандарте ударила Губочана. Тогда судья даже ЖК ему не показал, но потом КДК выписала ему 1 матч дисквы. Сейчас этот прошлогодний случай обязательно надо учесть.

21:08

Versus67

Здоровья Газинскому.

21:06

П_о_в_а_р

"За это убивать надо". На пару вместе с Блюмом.

21:06

onlywhitespartak

За такое и после матча должны дисквалифицировать на помню историю с великом !!!!!

21:06

199

Бог не фрайер, он всё видит. Эти козлы своё ещё получат.

21:02

Exsorsist

Кто бы сомневался... админресурс рулит...

21:01

funyaka

Бог всё видит, справедливость восторжествовала.

20:58

Last_angel

"простил" ...

20:57

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