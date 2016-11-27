Арбитр не удалил Хави Гарсию и не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 80-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" арбитр Алексей Николаев не показал вторую желтую карточку Хави Гарсии, не удалил зенитовца с поля и не назначил пенальти в ворота гостей.
После розыгрыша "стандарта" краснодарцами футболист питерской команды в своей штрафной площади ударил рукой Юрия Газинского. Судья этот фол пропустил. (Александр БОБРОВ)
SergeyKa
А ничего, что рука Газинского одновременно с "фолом" на нём, исполняет чуть ли не апперкот в сторону Гарсии? Почему-то это никто не видит.
22:30
Listis1978
LeonDM В прошлом году в матче с Динамо эта тварь так же при стандарте ударила Губочана. Тогда судья даже ЖК ему не показал, но потом КДК выписала ему 1 матч дисквы. Сейчас этот прошлогодний случай обязательно надо учесть. 21:08 - LeonDM, спасибо, а то я вспомнить не мог, кого эта дрянь еще подлее ударила на угловом.
22:29
m33
На этот раз немытым даже судья не смог помочь
21:51
funyaka
Надо признать, наши судьи самые слабые в Европе, надо начать хотя бы с элементарных желтых, когда игрок бежит толкать судью и что-то доказывать. Такое ощущение что судья боится и свистит за тех, кто громче кричит, агрессивней себя ведет.
21:50
Felix BARSA
Удаление и пеналь! Но это же неприкасаемый Зенит! Наш Ростов так же убивали в матче с Зенитчиками, ждем их в Ростове , жаль график у нас сложный, Лига Чемпионов, отдых маленький будет, но думаю Бекиевич найдет, что Зениту приготовить на десерт...
21:39
zega
У нас есть две команды Зенит и ЦСКА, когда судьи не наказывают нарушителей заслуженными красными карточками, и это проявляется постоянно, неужели судейский корпус настолько корумпирован, что не видит эту тенденцию.
21:23
Митяй Антибомж
Даже немного жаль Николаева. Как ни старался, но за несколько минут до конца матча магарыч упустил, плюс ещё неуд должен получить за безобразное судейство ))
21:22
Владимир 3107
Вот и всё судейство в российском футболе во всей его красе. Гацкана в "Ростове" удалили, а за нарушение зенитовца Гарсии в своей штрафной даже пенальти не назначили. Зенитовцы вне закона. Однако Бог шельму метит. Справедливость восторжествовала.
21:21
Platinum1991
Вот вам судья Николаев и его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство! Гарсия ВЫРУБИЛ Газинского, а Николаев не выгнал его с поля и не поставил 100% пенальти! Не место Николаеву в судействе! НЕ МЕСТО. Это предвзятость и судейская помощь Зениту! Что теперь скажет Мутко на такое безобразное судейство Николаева! Опять будет выгораживать Николаева??? Но футбольный Бог всё видит и он не позволил Николаеву и Зениту УКРАСТЬ победу у Краснодара! Игра была равная, но судья Николаев подсуживал Зениту, а игроки Краснодара собрались и выдали ударную концовку! С победой Краснодар! А Зениту это поражение в наказание за плохое судейство Николаева и свои ошибки!
21:20
честный человечишко
Газинскому - здоровья, рукомаху - длительную дисквалификацию, "Краснодару" - обойти "Зенит" и попасть в ЛЧ...
21:19
Vasildorf
Николаев - конченный. Галицкий имел полное право попросить микрофон и чтоньть сказать про "судья продажная". Но футбольный бог есть, воздалось.
21:18
foreverCSKAforever
LeonDM, уже на 4-й минуте того матча Зеня должен был вдесятером остаться и пенальти в свои ворота хапнуть, в итоге Динамо проиграло. Кстати, судил тот матч "хорошист" мешков, что символизирует. Я за двумя этими гусями уже давно наблюдаю, их нужно держать подальше от футбола.
21:18
Рос.Гвардеец.
Судья этот фол пропустил. (Александр БОБРОВ).Полная чушь.На повторе видно где стоит Николаев.Боковой тоже вид невинного изобразил.
21:14
bvp
Нужны видеоповторы, вот и все.
21:10
funyaka
Нубяшка = у вас там все в зените такие отбитые?
21:10
delacrua
Краснодар молодцы!!!
21:10
LeonDM
В прошлом году в матче с Динамо эта тварь так же при стандарте ударила Губочана. Тогда судья даже ЖК ему не показал, но потом КДК выписала ему 1 матч дисквы. Сейчас этот прошлогодний случай обязательно надо учесть.
21:08
Versus67
Здоровья Газинскому.
21:06
П_о_в_а_р
"За это убивать надо". На пару вместе с Блюмом.
21:06
onlywhitespartak
За такое и после матча должны дисквалифицировать на помню историю с великом !!!!!
21:06
199
Бог не фрайер, он всё видит. Эти козлы своё ещё получат.
21:02
Exsorsist
Кто бы сомневался... админресурс рулит...
21:01
funyaka
Бог всё видит, справедливость восторжествовала.
20:58
Last_angel
"простил" ...
20:57