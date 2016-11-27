Арбитр не удалил Хави Гарсию и не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 80-й минуте матча 15-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" арбитр Алексей Николаев не показал вторую желтую карточку Хави Гарсии, не удалил зенитовца с поля и не назначил пенальти в ворота гостей.

После розыгрыша "стандарта" краснодарцами футболист питерской команды в своей штрафной площади ударил рукой Юрия Газинского. Судья этот фол пропустил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"