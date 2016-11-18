Гершкович стал вице-президентом Альянса европейских футбольных тренеров

2 - 5 ноября в итальянском Комо ноября состоялся 37-й симпозиум AEFCA – Альянса европейских футбольных тренеров. В его рамках прошла генеральная ассамблея организации, на которой подведены итоги последнего, 3-летнего этапа работы под руководством Вальтера Гагга. Также состоялись выборы нового исполкома AEFCA. Ассамблея подтвердила полномочия Гагга, который переизбран на 4-летний срок, а также члена исполкома от России, президента Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаила Гершковича, который теперь стал и вице-президентом альянса.

– Каковы ваши функции в должности вице-президента AEFCA? – вопрос Гершковичу.

– На мне ответственность за условный восточный блок организации, в который входят девять стран из 46 (Нидерланды представлены в альянсе двумя организациями) – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Литва, Израиль, Греция, Кипр. Совместно с руководителями тренерских объединений этих стран мы должны выявлять те проблемы национального футбола, в решении которых альянс может помочь.

– Может быть, в Комо вам удалось уже решить какую-то общую проблему?

– Мы вышли с просьбой к руководству AEFCA в будущем организовать синхронный перевод выступлений с трибуны, который, кстати, был на предыдущем симпозиуме в Сочи. О его высоком уровне до сих пор вспоминают ведущие специалисты мирового футбола. Наше предложение принято.

– Чем еще запомнился вам прошедший симпозиум?

– Очень интересным стало выступление Карлоса Алберту Паррейры, под руководством которого сборная Бразилии выиграла чемпионат мира 1994 года. Он поделился мнением о нынешних проблемах бразильских клубов и национальной команды, давно ничего не выигрывавших не только на мировом, но и латиноамериканском уровне. Целый ряд проблем схож с нашими. Тренер сборной Албании итальянец Джанни де Бьязи рассказал, как его футболистам удалось преодолеть неверие в свои силы, в то, что они могут пробиваться на крупнейшие европейские и мировые турниры. Фабио Капелло поделился опытом своей работы за рубежом – в "Реале", сборных Англии и России. Он рассказал, как сильно волновало его исполнение гимна Российской Федерации. И в то же время отметил, что в нашей стране очень трудно работать из-за того, что игроки не знают иностранные языки.

– Каковы главные на сегодняшний день задачи ООТФ?

– Во всем цивилизованном футбольном мире содружество тренерских объединений с национальными федерациями является двигателем прогресса. Там, где эта связка работает – в Германии, Англии, Испании, Италии, – футбол идет вперед широкими шагами. На этот путь недавно встали Бельгия, Австрия, Швейцария, тоже добивающиеся заметных успехов. ООТФ отмечает в этом году 10-летний юбилей, и все это время оно позиционировало себя в качестве партнера РФС, который готов, способен оказать реальную помощь в развитии футбола. Но неизменно упиралось в глухую стену.

В состав объединения входят ведущие российские специалисты Валерий Газзаев, Олег Романцев, Юрий Семин, Леонид Слуцкий, Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев, Станислав Черчесов – всего около 200 профессиональных тренеров, с которыми у нас тесный контакт. Издали с десяток полезных книг – "Физиология футбола", "Психология футбола", пособие для детских тренеров, по физподготовке, силовой подготовке. Семь лет издаем журнал "Футбол: трибуна тренера", который пользуется в профессиональных кругах и спросом, и авторитетом. Наша организация признана в Европе. И мы неоднократно обращались к руководству РФС с предложением создать, например, программу развития детско-юношеского футбола – все без толку.

– В вашей среде, говорят, тоже не обходится без конфликтов?

– Твердо могу утверждать: никаких конфликтов в ООТФ не было и нет.

– А как же выход из организации такой известной личности, как Курбан Бердыев?

– У нас с Курбаном Бекиевичем возникло недопонимание, которое можно было легко разрешить. Но он принял другое решение. Это его право. (Павел АЛЕШИН)