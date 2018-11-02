Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи с Испанией и Англией

Хорватия огласила заявку на матчи Лиги наций против Испании и Англии. В нее вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Полностью заявка хорватов выглядит следующим образом:

Вратари: Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо" Зг), Карло Летица ("Брюгге", Бельгия).

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Интер", Италия), Йосип Пиварич ("Динамо", Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Дуже Чалета-Цар ("Марсель", Франция), Антонио Милич ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Милан Бадель ("Лацио", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Филип Брадарич ("Кальяри", Италия).

Нападающие: Иван Перишич ("Интер", Италия), Андре Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт", Германия), Марко Пьяца ("Фиорентина", Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Брекало ("Вольфсбург", Германия).

С Испанией Хорватия сыграет дома 15 ноября, с Англией – в гостях 18 ноября.