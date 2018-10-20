"Витесс" Слуцкого уступил "Экселсиору"

"Экселсиор" обыграл "Витесс" (2:0) в матче девятого тура чемпионата Голландии. Главным тренером команды гостей является российский специалист Леонид Слуцкий.

У хозяев отличился Юрген Матей, еще один мяч в свои ворота забил Макс Кларк. В концовке Уссама Дарфалу мог сократить разрыв, но не реализовал пенальти. Обе команды имеют в активе 12 очков и делят шестое-седмьое места. По дополнительным показателям "Витесс" находится выше.

В параллельном матче ПСВ разгромил "Эммен" - 6:0. По два мяча забили Гастон Перейро и Люк де Йонг. Команда из Эйндховена с 27 очками уверенно лидирует в чемпионате.

Чемпионат Голландии

9-й тур

"Экселсиор" - "Витесс" – 2:0 (1:0)

Голы: Кларк, 40 - в свои ворота (1:0). Маттей, 70 (2:0).

Нереализованный пенальти: Дарфалу, 90+4 (вратарь)

"Экселсиор": Стевенс, Маттей, Маттис, Бюрнет, Схаутен, Фортеш, Колвейк (Хасполат, 89), Брейнс, Эдвардс (ван дер Мер, 86), Оумарссон (Дамен, 90+3), Эль-Хамдауи.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер (Дуки, 46), Кларк, Беро (Бейтинк, 89), Сереро (Беренс, 57), Фор, Эдегор, Дарфалу, Линссен.

Удаление: Стевенс, 90+1.

Судья:.

20 октября. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

ПСВ - "Эммен" - 6:0 (4:0)

Голы: Перейро, 12 (1:0). де Йонг, 29 (2:0). де Йонг, 36 (3:0). Перейро, 42 (4:0). Гутьеррес, 79 (5:0). Лосано, 88 (6:0).

20 октября. Эйндховен. Стадион "Филипс".

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