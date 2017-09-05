Полиция расследует случаи проявления нацизма фанатами сборной Германии

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сообщил, что полиция расследует случаи проявления нацизма болельщиками сборной Германии на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Чехии (2:1).

- Ведется ряд уголовных дел. Органы полиции изучают материала, – цитирует Гринделя sportschau.de.

Напомним, поклонники национальной команды скандировали кричалки с националистическим подтекстом, а также мешали исполнению национальных гимнов и хотели сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии. Также фанаты оскорбляли нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, Немецкий футбольный союз и использовали пиротехнику.