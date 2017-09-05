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11:10 | Футбол — Германия

Полиция расследует случаи проявления нацизма фанатами сборной Германии

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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сообщил, что полиция расследует случаи проявления нацизма болельщиками сборной Германии на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Чехии (2:1).

- Ведется ряд уголовных дел. Органы полиции изучают материала, – цитирует Гринделя sportschau.de.

Напомним, поклонники национальной команды скандировали кричалки с националистическим подтекстом, а также мешали исполнению национальных гимнов и хотели сорвать минуту молчания в память о двух скончавшихся футбольных чиновниках из Чехии. Также фанаты оскорбляли нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, Немецкий футбольный союз и использовали пиротехнику.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Belousov

Ну пусть приезжают к нам со своей свастикой, опять тут и останутся как их нерадивые предки.

12:13