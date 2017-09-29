"Бавария" хочет определиться с новым главным тренером в течение двух недель

Президент "Баварии" Ули Хенесс надеется в ближайшее время определиться с новым главным тренером команды. После поражения в Лиге чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:3 мюнхенцы уволили Карло Анчелотти. Временно "Баварию" возглавил Вилли Саньоль.

– Мы не ощущаем давления по срокам, – цитирует Le Figaro Хенесса. – Но хочется, чтобы в течение двух недель, то есть после паузы на матчи сборных, у нас было решение по новому тренеру.