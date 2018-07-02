Златан Ибрагимович: "У Лос-Анджелеса уже есть Бог, а Леброн будет королем"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал новость о переходе Леброна Джеймса из "Кливленда" в "Лейкерс".

- Теперь у "Лос-Анджелеса" есть Бог и король, - написал швед в Твиттере. - Златан приветствует короля Джеймса.

Ранее сообщалось, что форвард "Кливленда" подписал четырехлетний контракт с клубом из Лос-Анджелеса на сумму 154 миллиона долларов. До этого баскетболист отказался от продления соглашения с "Кливлендом". По этой опции он мог заработать 35,6 миллиона долларов за сезон. В прошлом чемпионате игрок провел 82 матча, в которых набирал 27,5 очка. В 22 играх плей-офф его средний показатель - 34 очка.