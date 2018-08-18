Жорже Жезуш выиграл Суперкубок Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем"

"Аль-Хиляль" стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, победив "Аль-Иттихад" 2:1. Голом и пасом отметился бывший нападающий "Порту" Карлос Эдуарду, а единственный мяч за "Аль-Иттихад" провел экс-игрок "Фейеноорда" и "Астон Виллы" марокканец Карим Эль-Ахмади.

В воротах "Аль-Хиляля" играл 36-летний оманец Али Аль-Хабси, проведший 13 сезонов в английских "Болтоне", "Уигане" и "Рединге".

Трофей стал первым для нового главного тренера "Аль-Хиляля" Жорже Жезуша, который трижды выигрывал чемпионат Португалии с "Бенфикой" а также возглавлял "Спортинг".

Суперкубок Саудовской Аравии

"Аль-Хиляль" - "Аль-Иттихад" - 2:1 (1:0)

Голы: Карлос Эдуарду, 34 (1:0). Ривас, 62 (2:0). Эль-Ахмади, 67 (2:1).