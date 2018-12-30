Защитника "Галатасарая" выставили на трансфер за поездку на Мальдивы

Защитник "Галатасарая" Сердар Азиз обманул руководство своей команды. Взяв больничный, он с супругой поехал отдыхать на Мальдивы. Теперь он вынужден искать себе новую команду.

Перед матчем 17-го тура чемпионата Турции с "Сивасспором" (4:2) Азиз сказал руководителям "Галатасарая", что у него случилось расстройство желудка. Получив больничный, он уехал, но не лечиться, а отдыхать на Мальдивах с женой. В клубе о побеге игрока узнали благодаря фотографии с курорта, которую его жена выложила в Инстаграм. В результате, Азиз был выставлен на трансфер.

В текущем сезоне Азиз сыграл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.