Виталий Дьяков: "Не желаю "Динамо" зла"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков отметил, что его бывший клуб - "Динамо" - это пройденный этап. По словам россиянина, сейчас он хочет играть и получать от этого удовольствие.

– Ваш шикарный гол – своеобразный знак руководству "Динамо"? Мол, пусть теперь гендиректор клуба Евгений Муравьев кусает локти за то, что так расстались с вами?

– Нет, ни в коем случае. "Динамо" – пройденный этап, надо двигаться дальше. О тех проблемах я уже забыл. Мне просто сейчас очень хочется играть и получать удовольствие. Обиды на "Динамо" не держу. В этой команде у меня остались друзья, с которыми поддерживаю отношения – с Погребняком, Сосниным. Не желаю бело-голубым зла. Наоборот, пусть все у них складывается хорошо, пусть находятся в таблице как можно выше.

– То есть, слова Муравьева о том, что с таким отношением к делу, Дьяков никому не нужен, у вас в голове не засели?

– Да нет. Он ведь не только по мне "прошелся", но и по Погребняку, Ионову. А сам себя выставил в лучшем свете. Если мы все такие недалекие, а он один всегда прав, то бог ему судья. Я не хочу ничего ему доказывать. Этот человек мне уже абсолютно не интересен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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