Вагнер Лав и Джанер помогли "Бешикташу" победить "Генчлербирлиги" и догнать "Галатасарай"

"Бешикташ" взял верх над "Генчлербирлиги" в матче 25-го тура чемпионата Турции. На 74-й минуте в составе стамбульцев появился бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, а на 64-й - еще один экс-игрок армейцев Джанер Эркин. В составе гостей полный матч провел бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич.

В другой игре "Сивасспор" и "Касымпаша" сыграли вничью - 2:2. В составе "Сивасспора" 90 минут отыграл экс-хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга.

Наконец, "Османлыспор", ворота которого защищал бышвий голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас, взял верх над "Бурсаспором". В стартовом составе последнего появился экс-форвард "Ахмата" Богдан Станку, замененный на 80-й минуте на другого бывшего игрока грозненцев Георге Грозава.

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Суперлига

25-й тур

"Бешикташ" - "Генчлербирлиги" - 1:0 (0:0)

Гол: Талиска, 53.

"Сивасспор" - "Касымпаша" - 2:2 (1:1)

Голы: Коне, 13 (1:0). Эдуок, 18 (1:1). Коне, 86 (2:1). Диане, 90+2 (2:2).

"Османлыспор" - "Бурсаспор" - 2:1 (2:0)

Голы: Умар, 17 (1:0). Регаттен, 43 (2:0). Кембо-Экоко, 48 (2:1).