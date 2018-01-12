В Саудовской Аравии проходит первый футбольный матч с женщинами на трибунах. Играет команда Реброва

В эти минуты в Джедде проходит матч чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Ахли" и "Аль-Батин". Эта игра примечательна тем, что на трибунах присутствуют женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на "Аль-Арабию". Это первый поединок, на который официально допустили женщин. Им выделены отдельные сектора общей вместимостью 7,5 тысячи мест. Многие девушки пришли на стадион, облачившись в традиционные мусульманские платья (абайи), стилизованные под фирменные цвета саудовских клубов - желтый и синий. Некоторые болельщицы нанесли на лица грим.

В историческом поединке в составе "Аль-Ахли" принимает участие бывший форвард "Олимпиакоса", "Дженоа" и сборной Греции Яннис Фетфатзидис, игравший на Евро-2012 и ЧМ-2014. Возглавляет "Аль-Ахли" экс-наставник киевского "Динамо", бывший форвард "Рубина" Сергей Ребров.

Указ о снятии запрета на посещение игр был издан в октябре прошлого года. С июня жительницы Саудовской Аравии также получат право водить автомобили.