13:19 | ФУТБОЛ — Зарубежные

В Китае ужесточат лимит на легионеров

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В связи с крупными покупками иностранных футболистов в чемпионате Китая был ужесточен лимит на легионеров, сообщает Wildeastfootball. Теперь на поле могут появиться только три иностранных игрока.

В заявку из 18 футболистов могут попасть 5 легионеров, а также 2 игрока в возрасте до 23 лет, один из которых обязательно должен начинать игру в стартовом составе. Отмечается, что такое решение было навязано правительством Китая. Официально лимит еще не введен, но лига уже уведомила клубы о предстоящих изменениях.

Напомним, что в последнее время в чемпионат Китая перешли такие известные иностранные футболисты, как Карлос Тевес, Халк, Оскар, Аксель Витсель.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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maximum080

туки, туки, туки кто не успел продать я не виноват

13:32

Darkman79

Одувану короче повезло,что успел контракт заключить,теперь будут разборчивее выбирать игроков

13:31

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