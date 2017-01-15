В Китае ужесточат лимит на легионеров

В связи с крупными покупками иностранных футболистов в чемпионате Китая был ужесточен лимит на легионеров, сообщает Wildeastfootball. Теперь на поле могут появиться только три иностранных игрока.

В заявку из 18 футболистов могут попасть 5 легионеров, а также 2 игрока в возрасте до 23 лет, один из которых обязательно должен начинать игру в стартовом составе. Отмечается, что такое решение было навязано правительством Китая. Официально лимит еще не введен, но лига уже уведомила клубы о предстоящих изменениях.

Напомним, что в последнее время в чемпионат Китая перешли такие известные иностранные футболисты, как Карлос Тевес, Халк, Оскар, Аксель Витсель.