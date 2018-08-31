Усэйн Болт - о своем дебюте: "Это было хорошо, как я ожидал"

Восьмикратный олимпийский чемпион, спринтер Усэйн Болт поделился впечатлениями от первого футбольного матча в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс" против команды "Сентрал Кост Селект"(6:1). По словам спортсмена, толпа мотивировала его, а он испытал то,что и планировал.

- Это было хорошо, как я ожидал, - приводит пресс-служба клуба слова Болта. - Толпа дала мне много мотивации. Думаю, что моя форма гораздо лучше, что в первую неделю, когда я приехал сюда. Я благодарен "Маринерс" за предоставленный мне шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам. Они приняли меня, пытаясь научить меня разным вещам на тренировках. Попасть на поле и сыграть в профессиональный футбол - это замечательный момент.

Напомним, 32-летний ямаец подписал контракт с клубом, по условиям которого он будет тренироваться с командой. Решение о том, заключат ли с ним контракт, боссы клуба могут принять по итогам восьминедельного тренировочного периода.