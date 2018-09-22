Умер президент БАТЭ Анатолий Капский

Председатель правления белорусского БАТЭ Анатолий Капский умер в возрасте 52 лет, информирует агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу команды из Борисова.
В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак, с которым он боролся. В 1999 году случился рецидив этого заболевания. В 2013 году функционер перенес операцию на сердце, после которой провел в коме несколько дней из-за проблем с печенью и почками.
Капский был одним из инициаторов создания БАТЭ в 1996 году. Клуб из Борисова 14 раз становился чемпионом Белоруссии и трижды выигрывал Кубок страны.
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https://sputnik.by/incidents/20180922/1037773408/umer-predsedatel-pravleniya-bateh-anatolij-kapskij.html
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