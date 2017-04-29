"Тяньцзинь Цюаньцзянь" Витселя сыграл вничью с "Цзянсу Сунином", Пату сделал дубль

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" сыграл вничью с "Цзянсу Сунином" в матче 7-го тура чемпионата Китая. В составе хозяев дублем отметился Пату. Экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель отыграл за "Тяньцзинь" все 90 минут и получил желтую карточку. За "Цзянсу Сунин" отличились бразильцы Рамирес (экс-"Челси") и Алекс Тейшейра (экс-"Шахтер").

В другом поединке тура "Бэйцзин Гоань" обыграл "Ляонин Кайсинь", два мяча забил экс-хавбек "Байера" Ренату Аугусту, а еще один мяч провел бывший нападающий "Эспаньола" и "Барселоны" Хонатан Сориано.

Чемпионат Китая

Суперлига

7-й тур

"Ляонин Кайсинь" - "Бэйцзин Гоань" - 2:4 (0:1)

"Яньбьянь Фунде" - "Чанчунь Ятай" - 1:0 (0:0)

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Цзянсу Сунин" - 2:2 (1:1)