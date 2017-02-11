"Тондела" с Лысцовым уступила "Фейренси", "Эшторил" без Базелюка одолел "Пасуш де Феррейра"

В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" одолел "Пасуш де Феррейра" – 2:1. Решающим стал автогол защитника гостей Педру Монтейру. Экс-нападающий ЦСКА россиянин Константин Базелюк остался в запасе хозяев. Его команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице.

В другом поединке "Тондела" дома уступила "Фейренси" (0:1). Причем гости завершали встречу в меньшинстве после удаления Флавиу. Воспитанник "Локомотива" Виталий Лысцов вышел на замену у хозяев на 83-й минуте, но помочь избежать поражения не сумел. "Тондела" идет в зоне вылета, занимая 17-ю позицию.

Чемпионат Португалии

21-й тур

"Эшторил" – "Пасуш де Феррейра" – 2:1 (2:1)

Голы: Лика, 10 (1:0). Осеи, 30 (1:1). Монтейру, 34 (2:1).

"Тондела" – "Фейренси" – 0:1 (0:0)

Гол: Силва, 82 – с пенальти.

Удаление: Флавиу (Ф), 90.