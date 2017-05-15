"Спортингу Б" назначили пенальти за игру рукой запасного игрока

"Академика" обыграла "Спортинг Б" (2:1) в матче второго дивизиона чемпионата Португалии благодаря пенальти, назначенному за игру рукой запасного игрока лиссабонского клуба.

Во втором тайме запасной игрок "Спортинга" коснулся мяча рукой? стоя за лицевой линией, хотя мяч все еще находился в игре. Арбитр назначил пенальти в ворота лиссабонцев, который игрок "Академики" успешно реализовал.