"Спортингу Б" назначили пенальти за игру рукой запасного игрока

"Академика" обыграла "Спортинг Б" (2:1) в матче второго дивизиона чемпионата Португалии благодаря пенальти, назначенному за игру рукой запасного игрока лиссабонского клуба.
Во втором тайме запасной игрок "Спортинга" коснулся мяча рукой? стоя за лицевой линией, хотя мяч все еще находился в игре. Арбитр назначил пенальти в ворота лиссабонцев, который игрок "Академики" успешно реализовал.
Levbereg
Да там мяч уже вышел за линию и запасной его остановил. ПОртугальцы нытики знатные. У нас бы вообще никто не обратил на это внимание.
22:35
rossik
Все правильно. Нарушение в штрафной наказывается пенальти. И не важно, кто нарушил - основной игрок или запасной.
22:23
serzheo
Клево))) Что говорит букварь?
22:19
marsey
а так можно, да? :) я правил не знаю досконально, было бы интересно увидеть ссылку на какой-то пункт правил, подтверждающий правоту арбитра
22:18
shpasic
Карасёв завидует.
22:13