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23:06 1 октября | Футбол — Зарубежные

Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Русенборг" сыграл вничью с "Сарпсборгом"

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Соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы "Русенборг" в матче чемпионата Норвегии сыграл вничью с "Сарпсборгом" – 1:1. При этом после 24 туров "Русенборг" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Норвегии, имея отрыв от преследователей в девять очков.

Игра "Зенит" – "Русенборг" состоится 19 октября.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

Соперник по кубку Млечного Путя.

00:38

ЗЮК

Бомжонок гаттузо,которого прут писал заголовок.

23:30 1 октября

ЗЮК

Соперник по чемпионату мира.

23:28 1 октября

mayornataly

И всё таки в Лиге Европы Зенит играет))))

23:16 1 октября