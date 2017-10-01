Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Русенборг" сыграл вничью с "Сарпсборгом"

Соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы "Русенборг" в матче чемпионата Норвегии сыграл вничью с "Сарпсборгом" – 1:1. При этом после 24 туров "Русенборг" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Норвегии, имея отрыв от преследователей в девять очков.

Игра "Зенит" – "Русенборг" состоится 19 октября.